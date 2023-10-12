https://ria.ru/20231012/orden-1902227913.html

Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета

Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета - РИА Новости, 12.10.2023

Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:52

2023-10-12T12:52

2023-10-12T13:32

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета.Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. В рамках встречи двух президентов состоялась церемония вручения Жапарову ордена Почета

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бишкек, киргизия, в мире, владимир путин