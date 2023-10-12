https://ria.ru/20231012/orden-1902227913.html
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета - РИА Новости, 12.10.2023
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:52
2023-10-12T12:52
2023-10-12T13:32
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета.Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. В рамках встречи двух президентов состоялась церемония вручения Жапарову ордена Почета
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, киргизия, в мире, владимир путин
Бишкек, Киргизия, В мире, Владимир Путин
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
Путин во время визита в Бишкек вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета.
Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.
В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. В рамках встречи двух президентов состоялась церемония вручения Жапарову ордена Почета
Межгосударственные отношения России и Киргизии