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Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета - РИА Новости, 12.10.2023
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12:52 12.10.2023 (обновлено: 13:32 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/orden-1902227913.html
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета - РИА Новости, 12.10.2023
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:52
2023-10-12T13:32
бишкек
киргизия
в мире
владимир путин
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета.Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. В рамках встречи двух президентов состоялась церемония вручения Жапарову ордена Почета
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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бишкек, киргизия, в мире, владимир путин
Бишкек, Киргизия, В мире, Владимир Путин
Путин вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета

Путин во время визита в Бишкек вручил президенту Киргизии Жапарову орден Почета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову во время российско-киргизских переговорах в Бишкеке. 12 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову во время российско-киргизских переговорах в Бишкеке. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову во время российско-киргизских переговорах в Бишкеке. 12 октября 2023
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию вручил президенту страны Садыру Жапарову орден Почета.
Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.
В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. В рамках встречи двух президентов состоялась церемония вручения Жапарову ордена Почета
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
02:14
 
БишкекКиргизияВ миреВладимир Путин
 
 
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