https://ria.ru/20231012/orden-1902192808.html
Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета
Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета - РИА Новости, 12.10.2023
Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил президента Киргизии Садыра Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений, соответствующий... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:19
2023-10-12T10:19
2023-10-12T10:26
в мире
киргизия
садыр жапаров
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Киргизии Садыра Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве наградить Орденом почета Жапарова Садыра Нургожоевича - президента Киргизской республики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров, владимир путин
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Владимир Путин
Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета
Путин наградил Жапарова орденом Почета за вклад в укрепление отношений