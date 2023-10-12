https://ria.ru/20231012/orden-1902192808.html

Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета

Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета - РИА Новости, 12.10.2023

Путин наградил президента Киргизии Жапарова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил президента Киргизии Садыра Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений, соответствующий... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:19

2023-10-12T10:19

2023-10-12T10:26

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садыр жапаров

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Киргизии Садыра Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве наградить Орденом почета Жапарова Садыра Нургожоевича - президента Киргизской республики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, садыр жапаров, владимир путин