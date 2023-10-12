https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html

Опрос: большая часть россиян осуждает уехавших из России после начала СВО

Опрос: большая часть россиян осуждает уехавших из России после начала СВО - РИА Новости, 12.10.2023

Опрос: большая часть россиян осуждает уехавших из России после начала СВО

Большинство россиян критически относятся к тем, кто покинул страну после февраля 2022 года, следует из доклада ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:19

2023-10-12T15:19

2023-10-12T18:07

общество

россия

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Большинство россиян критически относятся к тем, кто покинул страну после февраля 2022 года, следует из доклада ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических исследований и информационных технологий (ЦСПИИТ) РГГУ "Что делать? Как различные социальные группы определяют стратегии поведения в текущей ситуации". На вопрос "Лично вы скорее одобряете или осуждаете решение ряда жителей России покинуть страну после февраля 2022 года" 58 процентов респондентов ответили, что осуждают, 28 процентов — что им все равно, шесть процентов — что скорее одобряют решение об отъезде, четыре процента — одобряют. Негативная оценка более распространена среди россиян старшего поколения — в возрастной категории от 55 лет и старше так ответили 60 процентов респондентов, а среди людей от 45 до 54 и от 35 до 44 лет — по 61 проценту.Как утверждают авторы доклада, в кризисной ситуации приоритетным для беспокойства у россиян становится ближнее окружение: 73 процента опрошенных считают, что нужно заботиться о себе и своих близких, 71 процент — что важно больше внимания уделять воспитанию детей и формированию их ценностей. Кроме того, 50 процентов респондентов отмечают значимость общественной деятельности, заботы о тех, кому нужна помощь. Желание личным участием поддерживать государственные инициативы больше выражено у старшего поколения — 49 процентов среди опрошенных старше 55 лет и 25 процентов — среди молодежи от 18 до 24 лет. Среди тех, кто негативно настроен в отношении покинувших страну, эту позицию разделяют 55 процентов. Исследование проводилось в августе методом панельного онлайн-опроса. В нем приняли участие 2,3 тысячи взрослых россиян. Были собраны три фокус-группы с населением: молодежь (от 18 до 24 лет), люди старшего возраста (старше 55 лет) и смешанная. Проведено 15 экспертных интервью с социологами, культурологами, этнографами, регионоведами, историками. * Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230925/artisty-1895595951.html

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общество, россия, российский государственный гуманитарный университет