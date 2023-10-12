https://ria.ru/20231012/opek-1902257937.html

Страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку ОПЕК+ на 305 процентов

Страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку ОПЕК+ на 305 процентов - РИА Новости, 12.10.2023

Страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку ОПЕК+ на 305 процентов

Добыча нефти ОПЕК в сентябре, пятом месяце добровольных сокращений, выросла на 273 тысячи баррелей в сутки к уровню августа - до среднего уровня в 27,75... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:28

2023-10-12T14:28

2023-10-12T14:28

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

нигерия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в сентябре, пятом месяце добровольных сокращений, выросла на 273 тысячи баррелей в сутки к уровню августа - до среднего уровня в 27,75 миллиона баррелей в сутки за счет Нигерии, Саудовской Аравии и Кувейта, при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 3,88 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 305%, следует из данных сентябрьского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи сырой нефти ОПЕК в сентябре 2023 года составил в среднем 27,75 миллиона баррелей в сутки, что на 273 тысяч баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти увеличилась в основном в Нигерии, Саудовской Аравии и Кувейте, тогда как добыча в Венесуэле и Экваториальной Гвинее снизилась", - говорится в докладе. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку ОПЕК+ на 305%, сокращая добычу на 3,88 миллиона баррелей в сутки сверх квот. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот - на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231012/neft-1902255768.html

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саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, нигерия