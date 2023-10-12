https://ria.ru/20231012/olenyata-1902227183.html
В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят
В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят - РИА Новости, 12.10.2023
В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят
В селе Калаус Луганской Народной Республики пожарные спасли двух оленят, которые прятались от огня под деревом, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:50
2023-10-12T12:50
2023-10-12T12:54
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В селе Калаус Луганской Народной Республики пожарные спасли двух оленят, которые прятались от огня под деревом, сообщило МЧС в Telegram-канале. Пожарные прибыли в село для тушения загоревшейся сухой травы. "Во время тушения огнеборцы нашли беспомощных детенышей, которые от огня прятались под деревом. Малышей огнеборцы вынесли на руках", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят
Пожарные спасли двух оленят в селе Калаус в ЛНР