https://ria.ru/20231012/olenyata-1902227183.html

В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят

В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят - РИА Новости, 12.10.2023

В селе Калаус в ЛНР спасли двух оленят

В селе Калаус Луганской Народной Республики пожарные спасли двух оленят, которые прятались от огня под деревом, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:50

2023-10-12T12:50

2023-10-12T12:54

хорошие новости

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В селе Калаус Луганской Народной Республики пожарные спасли двух оленят, которые прятались от огня под деревом, сообщило МЧС в Telegram-канале. Пожарные прибыли в село для тушения загоревшейся сухой травы. "Во время тушения огнеборцы нашли беспомощных детенышей, которые от огня прятались под деревом. Малышей огнеборцы вынесли на руках", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html

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2023

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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)