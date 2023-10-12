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Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем - РИА Новости, 12.10.2023
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем
Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:35
2023-10-12T04:35
2023-10-12T04:35
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей. Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее двух огнетушителей и двух покрывал", - говорится в документе. Отмечается, что места установки покрывал для изоляции очага пожара и огнетушителей будут обозначаться соответствующими знаками пожарной безопасности. В документе также приводятся размеры покрывала для изоляции очага пожара класса А,Е: оно должно быть не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, а для очага класса В - не менее двух на полтора метра. Подчеркивается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html
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россия, общество
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем
К 2025 году вагоны метро и электричек оснастят покрывалами для борьбы с огнем
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей.
Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее двух огнетушителей и двух покрывал", - говорится в документе.
Отмечается, что места установки покрывал для изоляции очага пожара и огнетушителей будут обозначаться соответствующими знаками пожарной безопасности.
В документе также приводятся размеры покрывала для изоляции очага пожара класса А,Е: оно должно быть не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, а для очага класса В - не менее двух на полтора метра.
Подчеркивается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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