Рейтинг@Mail.ru
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/odeyala-1902159216.html
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем - РИА Новости, 12.10.2023
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем
Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:35
2023-10-12T04:35
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896562643_109:443:2960:2047_1920x0_80_0_0_5100eafe93954a66b47f544c9a205d88.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей. Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее двух огнетушителей и двух покрывал", - говорится в документе. Отмечается, что места установки покрывал для изоляции очага пожара и огнетушителей будут обозначаться соответствующими знаками пожарной безопасности. В документе также приводятся размеры покрывала для изоляции очага пожара класса А,Е: оно должно быть не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, а для очага класса В - не менее двух на полтора метра. Подчеркивается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html
https://ria.ru/20230804/pozharnye-1888092839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896562643_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_a7915d446f3b8a67434334b8770361b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем

К 2025 году вагоны метро и электричек оснастят покрывалами для борьбы с огнем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБрендированный поезд МЧС в электродепо "Владыкино" в Москве
Брендированный поезд МЧС в электродепо Владыкино в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Брендированный поезд МЧС в электродепо "Владыкино" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей.
Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
27 сентября, 10:32
"Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее двух огнетушителей и двух покрывал", - говорится в документе.
Отмечается, что места установки покрывал для изоляции очага пожара и огнетушителей будут обозначаться соответствующими знаками пожарной безопасности.
В документе также приводятся размеры покрывала для изоляции очага пожара класса А,Е: оно должно быть не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, а для очага класса В - не менее двух на полтора метра.
Подчеркивается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
4 августа, 03:20
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала