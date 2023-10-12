https://ria.ru/20231012/odeyala-1902159216.html

Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем

Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем - РИА Новости, 12.10.2023

Вагоны метро и электричек в России оснастят покрывалами для борьбы с огнем

Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T04:35

2023-10-12T04:35

2023-10-12T04:35

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый вагон поезда метрополитена и электрички в России планируется оснащать с 1 марта 2025 года не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей. Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее двух огнетушителей и двух покрывал", - говорится в документе. Отмечается, что места установки покрывал для изоляции очага пожара и огнетушителей будут обозначаться соответствующими знаками пожарной безопасности. В документе также приводятся размеры покрывала для изоляции очага пожара класса А,Е: оно должно быть не менее одного метра в ширину и одного метра в длину, а для очага класса В - не менее двух на полтора метра. Подчеркивается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html

https://ria.ru/20230804/pozharnye-1888092839.html

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