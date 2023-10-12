https://ria.ru/20231012/obstrel-1902333088.html

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.10.2023

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:46

2023-10-12T17:46

2023-10-12T17:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Глазунова получила ранение женщина 1962 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия