https://ria.ru/20231012/obstrel-1902333088.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.10.2023
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:46
2023-10-12T17:46
2023-10-12T17:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Глазунова получила ранение женщина 1962 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины при обстреле Петровского района Донецка