https://ria.ru/20231012/obstrel-1902326654.html

В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом

В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом - РИА Новости, 12.10.2023

В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом

Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:26

2023-10-12T17:26

2023-10-12T17:28

происшествия

брянская область

суземский район

украина

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки", – написал губернатор.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, обследование территории населенного пункта продолжается. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html

брянская область

суземский район

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, суземский район, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины