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В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом - РИА Новости, 12.10.2023
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17:26 12.10.2023 (обновлено: 17:28 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/obstrel-1902326654.html
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом - РИА Новости, 12.10.2023
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом
Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:26
2023-10-12T17:28
происшествия
брянская область
суземский район
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки", – написал губернатор.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, обследование территории населенного пункта продолжается. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, брянская область, суземский район, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом

Богомаз: дом и два гаража сгорели из-за обстрела ВСУ брянского поселка Суземка

© ГУ МЧС России по Брянской областиПожарная машина МЧС в Брянской области
Пожарная машина МЧС в Брянской области
© ГУ МЧС России по Брянской области
Пожарная машина МЧС в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки", – написал губернатор.
Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, обследование территории населенного пункта продолжается.
Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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ПроисшествияБрянская областьСуземский районУкраинаАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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