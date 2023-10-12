https://ria.ru/20231012/obstrel-1902326654.html
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом - РИА Новости, 12.10.2023
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом
Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:26
2023-10-12T17:26
2023-10-12T17:28
происшествия
брянская область
суземский район
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Жилой дом и два гаража сгорели после обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели. По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки", – написал губернатор.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, обследование территории населенного пункта продолжается. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231012/bespilotniki-1902229745.html
брянская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, суземский район, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области из-за обстрела ВСУ сгорел жилой дом
Богомаз: дом и два гаража сгорели из-за обстрела ВСУ брянского поселка Суземка