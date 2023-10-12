https://ria.ru/20231012/obstrel-1902246153.html

При обстреле больницы в Донецке погибли два человека

При обстреле больницы в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2023

При обстреле больницы в Донецке погибли два человека

Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:58

2023-10-12T13:58

2023-10-12T13:58

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 октября по состоянию на 13.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): на территории ГБУ "Городская больница № 25 города Донецка" погибла сотрудник медицинского учреждения - женщина 1969 года рождения, и мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 11.00 и 11.35 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия