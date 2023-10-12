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При обстреле больницы в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/obstrel-1902246153.html
При обстреле больницы в Донецке погибли два человека
При обстреле больницы в Донецке погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2023
При обстреле больницы в Донецке погибли два человека
Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:58
2023-10-12T13:58
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 октября по состоянию на 13.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): на территории ГБУ "Городская больница № 25 города Донецка" погибла сотрудник медицинского учреждения - женщина 1969 года рождения, и мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 11.00 и 11.35 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле больницы в Донецке погибли два человека

Представительство ДНР: при обстреле больницы в Донецке погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 октября по состоянию на 13.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): на территории ГБУ "Городская больница № 25 города Донецка" погибла сотрудник медицинского учреждения - женщина 1969 года рождения, и мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 11.00 и 11.35 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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