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Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 12.10.2023 (обновлено: 13:37 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/obstrel-1902233203.html
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 12.10.2023
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО... 13:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее ведомство сообщило, что в четверг в 12.30 было выпущено 10 ракет по указанному району республики.
https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР

ВСУ за десять минут выпустили 19 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО... 13:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Ранее ведомство сообщило, что в четверг в 12.30 было выпущено 10 ракет по указанному району республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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