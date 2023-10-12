https://ria.ru/20231012/obstrel-1902233203.html

Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР

Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 12.10.2023

Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:15

2023-10-12T13:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО... 13:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее ведомство сообщило, что в четверг в 12.30 было выпущено 10 ракет по указанному району республики.

https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия