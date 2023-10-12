https://ria.ru/20231012/obstrel-1902233203.html
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР - РИА Новости, 12.10.2023
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:15
2023-10-12T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800315_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_a5e7a4e167636575476855e1b4f4dd0e.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО, выпустив девятнадцать ракет за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 8 ракет из РСЗО... 13:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее ведомство сообщило, что в четверг в 12.30 было выпущено 10 ракет по указанному району республики.
https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800315_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_f72b9b2b6e19e15e33bc2a765c3d6075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 20 ракет по Ясиноватскому району в ДНР
ВСУ за десять минут выпустили 19 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району в ДНР