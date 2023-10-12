https://ria.ru/20231012/obstrel-1902216049.html

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 12.10.2023

ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области девятью дронами-камикадзе, а также сброшено 13 взрывных устройств с... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:06

2023-10-12T12:06

2023-10-12T12:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области девятью дронами-камикадзе, а также сброшено 13 взрывных устройств с беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно статистике, которую губернатор опубликовал в четверг в своем Telegram-канале, 11 октября по семи приграничным муниципалитетам было выпущено 65 снарядов из гранатометов, артиллерии и минометов. Кроме того, с беспилотников было сброшено 13 взрывных устройств, девять дронов-камикадзе атаковали пять населенных пунктов области. В ночь на 12 октября, по предварительным данным, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Обломки упали на частный дом, погибли двое взрослых и маленький ребенок, еще два человека находятся в больнице. Один дом полностью разрушен, ещё два повреждены частично. Также повреждения получили три автомобиля. Причины происшествия будут установлены после проведения следственных мероприятий, уточнил глава области. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 3 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Красный Хутор – 3 минометных снаряда, по селу Наумовка – один артиллерийский снаряд. В Красном Хуторе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному дрону пришлось на села Солнцевка, Наумовка и Красный Хутор", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, также совершена атака с помощью двух дронов-камикадзе. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. "В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Графовка – зафиксировано 9 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, в селе Староселье сдетонировали два дрона-камикадзе", - подчеркнул Гладков. По данным губернатора, в Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли 6 раз из гранатомета и один раз из миномета. По окраине села Тишанка выпущен один минометный снаряд. В Грайворонском горокруге четыре минометных выстрела попали на окраину села Пороз. По окраине и центру села Дроновка выпущено 20 минометных снарядов. В результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозпостроек, также осколками поврежден газопровод, трактор и два автомобиля. "В Шебекинском городском округе в селах Новая Таволжанка и Муром с БПЛА сброшено 2 и 8 осколочных боеприпасов соответственно. По селу Ржевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по хутору Панков – 3 гранатометных выстрела. МАПП "Шебекино" атакован с помощью дрона-камикадзе", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902148312.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия