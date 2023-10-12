https://ria.ru/20231012/obstrel-1902205295.html
При обстреле Херсонской области погиб пенсионер
При обстреле Херсонской области погиб пенсионер - РИА Новости, 12.10.2023
При обстреле Херсонской области погиб пенсионер
В Херсонской области от украинской минометной мины погиб 83-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:14
2023-10-12T11:14
2023-10-12T11:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Херсонской области от украинской минометной мины погиб 83-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сегодня от минометной мины, выпущенной с правого берега Днепра боевиками вооружённых формирований киевского режима, в селе Казачьи Лагеря погиб 83-летний мирный житель. Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма", - написал Сальдо. Губернатор пообещал оказать семье погибшего моральную и материальную поддержку.
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле Херсонской области погиб пенсионер
Сальдо: при обстреле Херсонской области погиб 83-летний мирный житель