https://ria.ru/20231012/obstrel-1902205295.html

При обстреле Херсонской области погиб пенсионер

При обстреле Херсонской области погиб пенсионер - РИА Новости, 12.10.2023

При обстреле Херсонской области погиб пенсионер

В Херсонской области от украинской минометной мины погиб 83-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:14

2023-10-12T11:14

2023-10-12T11:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Херсонской области от украинской минометной мины погиб 83-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сегодня от минометной мины, выпущенной с правого берега Днепра боевиками вооружённых формирований киевского режима, в селе Казачьи Лагеря погиб 83-летний мирный житель. Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма", - написал Сальдо. Губернатор пообещал оказать семье погибшего моральную и материальную поддержку.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, происшествия