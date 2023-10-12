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При обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 12.10.2023 (обновлено: 13:25 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/obstrel-1902191677.html
При обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой
При обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой - РИА Новости, 12.10.2023
При обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой
Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате ночного обстрела по стороны украинских войск, повреждена также школа в поселке Красный РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:15
2023-10-12T13:25
специальная военная операция на украине
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате ночного обстрела по стороны украинских войск, повреждена также школа в поселке Красный Партизан, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Ночью вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли территорию Ясиноватского муниципального округа. В результате обстрела повреждения получила школа в посёлке Красный Партизан (применялись кассетные боеприпасы). Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка", - написал Шевченко. Он уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находилась крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
горловка
ясиноватая
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горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой

Шевченко: при обстрелах ВСУ разрушился мост между Ясиноватой и Горловкой в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ
Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате ночного обстрела по стороны украинских войск, повреждена также школа в поселке Красный Партизан, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Ночью вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли территорию Ясиноватского муниципального округа. В результате обстрела повреждения получила школа в посёлке Красный Партизан (применялись кассетные боеприпасы). Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка", - написал Шевченко.
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Он уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находилась крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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