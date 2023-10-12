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Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 12.10.2023
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска в 5.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:05
2023-10-12T10:05
2023-10-12T10:05
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в 5.50 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 6.50 по 9.45 выпустили в общей сложности еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Гольмовскому