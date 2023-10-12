https://ria.ru/20231012/nyan_tun-1902201209.html
У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания
У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания - РИА Новости, 12.10.2023
У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания
Республика Мьянма приглашает Российскую Федерацию к максимальному участию в разработке газовых месторождений, а также к сотрудничеству в гидроэнергетике,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:00
2023-10-12T11:00
2023-10-12T11:00
интервью
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Республика Мьянма приглашает Российскую Федерацию к максимальному участию в разработке газовых месторождений, а также к сотрудничеству в гидроэнергетике, солнечной энергетике и поддержке инфраструктуры страны через российскую экспертизу, так как развитие энергосектора России — явление, которое стоит попытаться скопировать, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной союзный министр электроэнергетики Мьянмы У Ньян Тун на полях Российской недели энергетики.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Каковы ваши впечатления от пленарной сессии, проведенной президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в рамках Российский энергетической недели?— На сессии мы увидели, что развитие российской энергетики — явление, которое другие страны должны попытаться копировать в своих собственных процессах. Было очень интересно.— Как вы видите потенциал сотрудничества между Россией и Мьянмой в области электроэнергии? Как наши страны могут эффективно взаимодействовать?— Россия и Мьянма являются дружественными, долгосрочными партнерами, и у нас уже есть хорошее взаимодействие и прочные отношения.В настоящее время между Российской Федерацией и Мьянмой существуют прочные дипломатические отношения, процветает наше сотрудничество в политике, экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, финансовой и банковской деятельности. Мы вместе работаем над наукой и техникой, изучаем космос и спутниковые технологии, учащаем двусторонние визиты.Российское присутствие в Мьянме распространяется на инвестиции в мирное использование ядерной энергии, а также на развитие социально-экономической жизни.Сферы, в которых сотрудничают наши страны, включают электроэнергетику, а именно строительство электростанций. Причем речь идет не только о техническом партнерстве, но и о двух других основных компонентах электроэнергетического сектора — передаче и распределении электроэнергии. Также обсуждается сотрудничество с Россией в гидроэнергетике и солнечной энергетике.Также был подписан ряд соглашений, устанавливающих рамки сотрудничества в отношении возможности взаимопомощи между нашими странами.— Есть ли интерес к научной экспертизе России в области развития электроэнергетики в Мьянме?— Мьянма с большим уважением относится к технологическому прогрессу России. Янгонский технологический институт, разрабатывающий первую техническую биографию Мьянмы, был построен в 1958 году при поддержке Советского Союза.Некоторая инфраструктура Мьянмы также в значительной степени зависит от навыков российских ученых, поскольку она была построена при российской технической помощи.— Как вы думаете, смогут ли Россия и Мьянма сотрудничать в секторе добычи природного газа?— В Мьянме имеется 51 точка добычи нефти на шельфе, а в Бенгальском заливе было обнаружено более двух триллионов кубических футов природного газа. Там же есть перспективы разработки более крупного газового месторождения. Поэтому Мьянма будет приветствовать любое участие России в этом секторе. Мы приглашаем к активным инвестициям в Мьянму по мере развития большего числа отраслей, основанных на природном газе, в течение следующих трех лет.
https://ria.ru/20231011/putin-1901980444.html
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896349068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, мьянма, россия, москва, владимир путин
Интервью, Мьянма, Россия, Москва, Владимир Путин
Республика Мьянма приглашает Российскую Федерацию к максимальному участию в разработке газовых месторождений, а также к сотрудничеству в гидроэнергетике, солнечной энергетике и поддержке инфраструктуры страны через российскую экспертизу, так как развитие энергосектора России — явление, которое стоит попытаться скопировать, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной союзный министр электроэнергетики Мьянмы У Ньян Тун на полях Российской недели энергетики.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
— Каковы ваши впечатления от пленарной сессии, проведенной президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в рамках Российский энергетической недели?
— На сессии мы увидели, что развитие российской энергетики — явление, которое другие страны должны попытаться копировать в своих собственных процессах. Было очень интересно.
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— Как вы видите потенциал сотрудничества между Россией и Мьянмой в области электроэнергии? Как наши страны могут эффективно взаимодействовать?
— Россия и Мьянма являются дружественными, долгосрочными партнерами, и у нас уже есть хорошее взаимодействие и прочные отношения.
В настоящее время между Российской Федерацией и Мьянмой существуют прочные дипломатические отношения, процветает наше сотрудничество в политике, экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, финансовой и банковской деятельности. Мы вместе работаем над наукой и техникой, изучаем космос и спутниковые технологии, учащаем двусторонние визиты.
Российское присутствие в Мьянме распространяется на инвестиции в мирное использование ядерной энергии, а также на развитие социально-экономической жизни.
Сферы, в которых сотрудничают наши страны, включают электроэнергетику, а именно строительство электростанций. Причем речь идет не только о техническом партнерстве, но и о двух других основных компонентах электроэнергетического сектора — передаче и распределении электроэнергии. Также обсуждается сотрудничество с Россией в гидроэнергетике и солнечной энергетике.
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Также был подписан ряд соглашений, устанавливающих рамки сотрудничества в отношении возможности взаимопомощи между нашими странами.
— Есть ли интерес к научной экспертизе России в области развития электроэнергетики в Мьянме?
— Мьянма с большим уважением относится к технологическому прогрессу России. Янгонский технологический институт, разрабатывающий первую техническую биографию Мьянмы, был построен в 1958 году при поддержке Советского Союза.
Некоторая инфраструктура Мьянмы также в значительной степени зависит от навыков российских ученых, поскольку она была построена при российской технической помощи.
— Как вы думаете, смогут ли Россия и Мьянма сотрудничать в секторе добычи природного газа?
— В Мьянме имеется 51 точка добычи нефти на шельфе, а в Бенгальском заливе было обнаружено более двух триллионов кубических футов природного газа. Там же есть перспективы разработки более крупного газового месторождения. Поэтому Мьянма будет приветствовать любое участие России в этом секторе. Мы приглашаем к активным инвестициям в Мьянму по мере развития большего числа отраслей, основанных на природном газе, в течение следующих трех лет.