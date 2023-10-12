https://ria.ru/20231012/nyan_tun-1902201209.html

У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания

У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания - РИА Новости, 12.10.2023

У Ньян Тун: российская энергетика — явление, достойное подражания

Республика Мьянма приглашает Российскую Федерацию к максимальному участию в разработке газовых месторождений, а также к сотрудничеству в гидроэнергетике,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:00

2023-10-12T11:00

2023-10-12T11:00

интервью

мьянма

россия

москва

владимир путин

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Республика Мьянма приглашает Российскую Федерацию к максимальному участию в разработке газовых месторождений, а также к сотрудничеству в гидроэнергетике, солнечной энергетике и поддержке инфраструктуры страны через российскую экспертизу, так как развитие энергосектора России — явление, которое стоит попытаться скопировать, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной союзный министр электроэнергетики Мьянмы У Ньян Тун на полях Российской недели энергетики.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Каковы ваши впечатления от пленарной сессии, проведенной президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в рамках Российский энергетической недели?— На сессии мы увидели, что развитие российской энергетики — явление, которое другие страны должны попытаться копировать в своих собственных процессах. Было очень интересно.— Как вы видите потенциал сотрудничества между Россией и Мьянмой в области электроэнергии? Как наши страны могут эффективно взаимодействовать?— Россия и Мьянма являются дружественными, долгосрочными партнерами, и у нас уже есть хорошее взаимодействие и прочные отношения.В настоящее время между Российской Федерацией и Мьянмой существуют прочные дипломатические отношения, процветает наше сотрудничество в политике, экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, финансовой и банковской деятельности. Мы вместе работаем над наукой и техникой, изучаем космос и спутниковые технологии, учащаем двусторонние визиты.Российское присутствие в Мьянме распространяется на инвестиции в мирное использование ядерной энергии, а также на развитие социально-экономической жизни.Сферы, в которых сотрудничают наши страны, включают электроэнергетику, а именно строительство электростанций. Причем речь идет не только о техническом партнерстве, но и о двух других основных компонентах электроэнергетического сектора — передаче и распределении электроэнергии. Также обсуждается сотрудничество с Россией в гидроэнергетике и солнечной энергетике.Также был подписан ряд соглашений, устанавливающих рамки сотрудничества в отношении возможности взаимопомощи между нашими странами.— Есть ли интерес к научной экспертизе России в области развития электроэнергетики в Мьянме?— Мьянма с большим уважением относится к технологическому прогрессу России. Янгонский технологический институт, разрабатывающий первую техническую биографию Мьянмы, был построен в 1958 году при поддержке Советского Союза.Некоторая инфраструктура Мьянмы также в значительной степени зависит от навыков российских ученых, поскольку она была построена при российской технической помощи.— Как вы думаете, смогут ли Россия и Мьянма сотрудничать в секторе добычи природного газа?— В Мьянме имеется 51 точка добычи нефти на шельфе, а в Бенгальском заливе было обнаружено более двух триллионов кубических футов природного газа. Там же есть перспективы разработки более крупного газового месторождения. Поэтому Мьянма будет приветствовать любое участие России в этом секторе. Мы приглашаем к активным инвестициям в Мьянму по мере развития большего числа отраслей, основанных на природном газе, в течение следующих трех лет.

https://ria.ru/20231011/putin-1901980444.html

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896349068.html

мьянма

россия

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, мьянма, россия, москва, владимир путин