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В некоторых израильских тюрьмах отключили подачу воды и света, сообщает НПО - РИА Новости, 12.10.2023
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14:14 12.10.2023 (обновлено: 14:23 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/npo-1902253277.html
В некоторых израильских тюрьмах отключили подачу воды и света, сообщает НПО
В некоторых израильских тюрьмах отключили подачу воды и света, сообщает НПО - РИА Новости, 12.10.2023
В некоторых израильских тюрьмах отключили подачу воды и света, сообщает НПО
Подача электричества и воды прекращена со среды в некоторых израильских тюрьмах, где находятся палестинские заключенные и пленные, сообщает неправительственная... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:14
2023-10-12T14:23
в мире
израиль
россия
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подача электричества и воды прекращена со среды в некоторых израильских тюрьмах, где находятся палестинские заключенные и пленные, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных. Согласно заявлению организации на ее странице в соцсети Facebook*, данные меры израильской стороны коснулись условий содержания более 5 тысяч палестинцев. "Более 5250 заключенных, включая 39 пленников и более 170 детей, столкнулись с настоящей катастрофой после решения оккупантов (Израиля - ред.) прекратить подачу электричества и воды в некоторых тюрьмах со вчерашнего дня", - заявил комитет, штаб-квартира которого находится на Западном берегу реки Иордан. По мнению организации, которая следит за состоянием палестинских заключенных в израильских тюрьмах, нынешние темпы арестов со стороны израильских органов безопасности приведут к серьезной переполненности в тюрьмах, а также в центрах содержания под стражей и проведения допросов. Она также призвала Международный комитет Красного Креста (МККК) приложить максимальные усилия для решения этой проблемы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902252962.html
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в мире, израиль, россия, западный берег реки иордан, владимир путин, хамас, оон, facebook, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Западный берег реки Иордан, Владимир Путин, Хамас, ООН, Facebook, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В некоторых израильских тюрьмах отключили подачу воды и света, сообщает НПО

НПО: подача электричества и воды прекращена в некоторых израильских тюрьмах

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подача электричества и воды прекращена со среды в некоторых израильских тюрьмах, где находятся палестинские заключенные и пленные, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
Согласно заявлению организации на ее странице в соцсети Facebook*, данные меры израильской стороны коснулись условий содержания более 5 тысяч палестинцев.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции
14:14
"Более 5250 заключенных, включая 39 пленников и более 170 детей, столкнулись с настоящей катастрофой после решения оккупантов (Израиля - ред.) прекратить подачу электричества и воды в некоторых тюрьмах со вчерашнего дня", - заявил комитет, штаб-квартира которого находится на Западном берегу реки Иордан.
По мнению организации, которая следит за состоянием палестинских заключенных в израильских тюрьмах, нынешние темпы арестов со стороны израильских органов безопасности приведут к серьезной переполненности в тюрьмах, а также в центрах содержания под стражей и проведения допросов. Она также призвала Международный комитет Красного Креста (МККК) приложить максимальные усилия для решения этой проблемы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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14:09
 
В миреИзраильРоссияЗападный берег реки ИорданВладимир ПутинХамасООНFacebookОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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