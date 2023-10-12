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Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации
Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации - РИА Новости, 12.10.2023
Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации
Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые после проблем с сердцем вышел на связь с поклонниками, разместив пост на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:09
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые после проблем с сердцем вышел на связь с поклонниками, разместив пост на своей странице в Instagram*. "Дорогие подписчики! Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала", – написал народный артист России.Исполнитель также поблагодарил врачей, которые несколько недель боролись за его жизнь и здоровье, и добавил, что уже 25 октября планирует выйти на сцену и выступить в Рахманиновском зале Московской консерватории. "Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится", – заявил Николаев. В комментариях поклонники написали, что рады услышать такие хорошие новости от артиста, и пожелали ему скорейшего выздоровления. "Очень ждали от вас лично хороших вестей", "Здоровья, сил и творческой энергии, маэстро", "Дорогой Игорь Юрьевич, берегите себя, пожалуйста. Любим вас", "Обязательно поправляйтесь", – обратились к музыканту пользователи. В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом.Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, игорь николаев, знаменитости, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Игорь Николаев, Знаменитости, Россия
Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации
Перенесший инфаркт Николаев сообщил, что 25 октября планирует выйти на сцену
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые после проблем с сердцем вышел на связь с поклонниками, разместив пост на своей странице в Instagram*.
«
"Дорогие подписчики! Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала", – написал народный артист России.
Исполнитель также поблагодарил врачей, которые несколько недель боролись за его жизнь и здоровье, и добавил, что уже 25 октября планирует выйти на сцену и выступить в Рахманиновском зале Московской консерватории.
«
"Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится", – заявил Николаев.
В комментариях поклонники написали, что рады услышать такие хорошие новости от артиста, и пожелали ему скорейшего выздоровления.
«
"Очень ждали от вас лично хороших вестей", "Здоровья, сил и творческой энергии, маэстро", "Дорогой Игорь Юрьевич, берегите себя, пожалуйста. Любим вас", "Обязательно поправляйтесь", – обратились к музыканту пользователи.
В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом.
Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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