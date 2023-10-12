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США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2023
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17:34 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html
США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть
США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2023
США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть
США ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:34
2023-10-12T17:34
экономика
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сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское министерство финансов на сайте. Санкции вводятся за то, что компании будто бы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться "ценового потолка", но при этом транспортировали нефть из РФ, которая торговалась дороже согласованных ограничений, утверждают в Минфине США. Принадлежащие компаниям суда объявлены "блокированной собственностью". В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял журналистам, что российские компании соблюдают указ о непродаже нефти по потолку цен, сырье из России торгуется по рыночной цене. Он напомнил, что "когда потолок цен вводился, мы говорили о том, что это неработающий инструмент, который делает хуже для потребителей и для всего мирового энергетического рынка". Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.
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экономика, россия, сша, цены на нефть, нефть
Экономика, Россия, США, Цены на нефть, Нефть
США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть

США ввели санкции против 2 фирм и судов за нарушение ценового потолка на нефть

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское министерство финансов на сайте.
Санкции вводятся за то, что компании будто бы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться "ценового потолка", но при этом транспортировали нефть из РФ, которая торговалась дороже согласованных ограничений, утверждают в Минфине США.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
Инфографика
Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
Принадлежащие компаниям суда объявлены "блокированной собственностью".
В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял журналистам, что российские компании соблюдают указ о непродаже нефти по потолку цен, сырье из России торгуется по рыночной цене. Он напомнил, что "когда потолок цен вводился, мы говорили о том, что это неработающий инструмент, который делает хуже для потребителей и для всего мирового энергетического рынка".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.
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