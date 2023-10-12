https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html

США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть

США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2023

США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть

США ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:34

2023-10-12T17:34

2023-10-12T17:34

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цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США ввели санкции против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть, сообщило американское министерство финансов на сайте. Санкции вводятся за то, что компании будто бы пользовались услугами стран, договорившихся придерживаться "ценового потолка", но при этом транспортировали нефть из РФ, которая торговалась дороже согласованных ограничений, утверждают в Минфине США. Принадлежащие компаниям суда объявлены "блокированной собственностью". В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял журналистам, что российские компании соблюдают указ о непродаже нефти по потолку цен, сырье из России торгуется по рыночной цене. Он напомнил, что "когда потолок цен вводился, мы говорили о том, что это неработающий инструмент, который делает хуже для потребителей и для всего мирового энергетического рынка". Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, цены на нефть, нефть