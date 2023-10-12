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Южный Судан выразил желание построить нефтепровод с участием России
Южный Судан выразил желание построить нефтепровод с участием России - РИА Новости, 12.10.2023
Южный Судан выразил желание построить нефтепровод с участием России
Южный Судан хотел бы построить с российским участием нефтепровод с выходом к морю, который бы стал альтернативой трубопроводу, идущему через Судан, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:23
2023-10-12T16:23
2023-10-12T16:23
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Южный Судан хотел бы построить с российским участием нефтепровод с выходом к морю, который бы стал альтернативой трубопроводу, идущему через Судан, заявил замминистра нефтяной промышленности страны Маиен Вол Джонг Маиен на Российской энергетической неделе. "Для нас проблема в том, что у нас нет доступа к морю. Это касается, прежде всего, добычи сырой нефти. Ее экспорт осуществляется через Судан. Судан сейчас находится в состоянии войны", - сказал он в ходе сессии "Россия – Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики". По его словам, трубопровод до порта Судана "сейчас в прямом смысле в огне". "Абсолютно каждый день мы пытаемся найти новые решения и получать разрешения на экспорт… Поддержка со стороны российских компаний нам необходима для того, чтобы помочь построить альтернативный трубопровод, который позволит нам идти до Джибути. Мы полагаем, что именно такой нефтепровод может быть решением ситуации", - добавил чиновник. По его словам, если единственный существующий нефтепровод перестанет работать, то Южный Судан столкнется с серьезной проблемой – не сможет экспортировать сырую нефть за границу и получать денежные средства. Кроме того, добавил замминистра, Южному Судану необходим более мощный нефтеперерабатывающий завод, отметив, что страна нуждается в поддержке российских компаний.
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экономика, цены на нефть, южный судан, судан, россия, в мире, политика
Экономика, Цены на нефть, Южный Судан, Судан, Россия, В мире, Политика
Южный Судан выразил желание построить нефтепровод с участием России
Южный Судан выразил желание построить нефтепровод с выходом к морю с участием РФ
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Южный Судан хотел бы построить с российским участием нефтепровод с выходом к морю, который бы стал альтернативой трубопроводу, идущему через Судан, заявил замминистра нефтяной промышленности страны Маиен Вол Джонг Маиен на Российской энергетической неделе.
"Для нас проблема в том, что у нас нет доступа к морю. Это касается, прежде всего, добычи сырой нефти. Ее экспорт осуществляется через Судан. Судан сейчас находится в состоянии войны", - сказал он в ходе сессии "Россия – Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики".
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По его словам, трубопровод до порта Судана "сейчас в прямом смысле в огне".
"Абсолютно каждый день мы пытаемся найти новые решения и получать разрешения на экспорт… Поддержка со стороны российских компаний нам необходима для того, чтобы помочь построить альтернативный трубопровод, который позволит нам идти до Джибути
. Мы полагаем, что именно такой нефтепровод может быть решением ситуации", - добавил чиновник.
По его словам, если единственный существующий нефтепровод перестанет работать, то Южный Судан столкнется с серьезной проблемой – не сможет экспортировать сырую нефть за границу и получать денежные средства.
Кроме того, добавил замминистра, Южному Судану необходим более мощный нефтеперерабатывающий завод, отметив, что страна нуждается в поддержке российских компаний.
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