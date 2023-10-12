https://ria.ru/20231012/neft-1902255768.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России - РИА Новости, 12.10.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,5 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,5 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 500 тысяч баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,62 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,47 миллиона баррелей в сутки. А в среднем по году составит 10,53 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,5 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 10,5 миллиона баррелей в сутки, что пересмотрено примерно на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,53 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, ОПЕК
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 80 тысяч б/с
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,5 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 500 тысяч баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе
организации.
Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,62 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,47 миллиона баррелей в сутки. А в среднем по году составит 10,53 миллиона баррелей в сутки.
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"Прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,5 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 10,5 миллиона баррелей в сутки, что пересмотрено примерно на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе.
Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,53 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака
, Россия достигла обещанного с мая.
Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию
. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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