https://ria.ru/20231012/neft-1902218631.html
Новак объяснил снижение добычи нефти в России
Новак объяснил снижение добычи нефти в России - РИА Новости, 12.10.2023
Новак объяснил снижение добычи нефти в России
Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2023 году - где-то на 1,5% - связано лишь с выполнением обязательств в ОПЕК+, заявил вице-премьер России... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:16
2023-10-12T12:16
2023-10-12T12:16
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
опек
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2023 году - где-то на 1,5% - связано лишь с выполнением обязательств в ОПЕК+, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на сессии в рамках РЭН. "В прошлом году было 535 миллионов тонн, в этом году мы добудем примерно 527, но это сокращение - примерно на 8 миллионов тонн - незначительное, примерно 1,5% - оно будет связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+, для того чтобы сбалансировать рынок", - сказал Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902218270.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак объяснил снижение добычи нефти в России
Новак: снижение добычи нефти в РФ в 2023 году связано с обязательствами в ОПЕК+