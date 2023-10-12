https://ria.ru/20231012/neft-1902218631.html

Новак объяснил снижение добычи нефти в России

Новак объяснил снижение добычи нефти в России - РИА Новости, 12.10.2023

Новак объяснил снижение добычи нефти в России

Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2023 году - где-то на 1,5% - связано лишь с выполнением обязательств в ОПЕК+, заявил вице-премьер России... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:16

2023-10-12T12:16

2023-10-12T12:16

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

опек

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2023 году - где-то на 1,5% - связано лишь с выполнением обязательств в ОПЕК+, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на сессии в рамках РЭН. "В прошлом году было 535 миллионов тонн, в этом году мы добудем примерно 527, но это сокращение - примерно на 8 миллионов тонн - незначительное, примерно 1,5% - оно будет связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+, для того чтобы сбалансировать рынок", - сказал Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/neft-1902218270.html

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023