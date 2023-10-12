https://ria.ru/20231012/neft-1902218270.html
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России - РИА Новости, 12.10.2023
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России
Потенциал добычи нефти в России выше, чем она ожидается в 2023 году, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:13
2023-10-12T12:13
2023-10-12T12:30
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потенциал добычи нефти в России выше, чем она ожидается в 2023 году, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В этом году у нас … 525-527 миллионов тонн, это в первую очередь обусловлено нашими обязательствами в рамках взаимодействия ОПЕК+, хотя наш потенциал действительно выше, и наша отрасль справляется с теми ограничениями, которые введены в отношении нефтегазового комплекса", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России
Новак: потенциал добычи нефти в РФ сильно выше, чем она ожидается в 2023 году