Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 12.10.2023 (обновлено: 12:30 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/neft-1902218270.html
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России - РИА Новости, 12.10.2023
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России
Потенциал добычи нефти в России выше, чем она ожидается в 2023 году, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:13
2023-10-12T12:30
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потенциал добычи нефти в России выше, чем она ожидается в 2023 году, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В этом году у нас … 525-527 миллионов тонн, это в первую очередь обусловлено нашими обязательствами в рамках взаимодействия ОПЕК+, хотя наш потенциал действительно выше, и наша отрасль справляется с теми ограничениями, которые введены в отношении нефтегазового комплекса", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902218631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак заявил о высоком потенциале добычи нефти в России

Новак: потенциал добычи нефти в РФ сильно выше, чем она ожидается в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Потенциал добычи нефти в России выше, чем она ожидается в 2023 году, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"В этом году у нас … 525-527 миллионов тонн, это в первую очередь обусловлено нашими обязательствами в рамках взаимодействия ОПЕК+, хотя наш потенциал действительно выше, и наша отрасль справляется с теми ограничениями, которые введены в отношении нефтегазового комплекса", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Новак объяснил снижение добычи нефти в России
12:16
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала