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Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах - РИА Новости, 12.10.2023
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12:01 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902215554.html
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах - РИА Новости, 12.10.2023
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:01
2023-10-12T12:01
экономика
пакистан
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели. На вопрос о том, есть ли проблемы с платежами за российскую нефть, министр ответил: "Я полагаю, что эти вопросы тоже решаются. Я не вижу каких-либо проблем". "В перспективе мы рассматриваем возможность совершения платежей в других валютах, не в долларах США. Я думаю, что в будущем мы действительно будем использовать такие, другие валюты, не только доллары. Мы открыты для обсуждения по этому вопросу, мы, собственно, обсуждаем эту тему", – сказал он на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, пакистан, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Пакистан, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах

Министр Али: Пакистан рассматривает варианты платить за нефть РФ не в долларах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели.
На вопрос о том, есть ли проблемы с платежами за российскую нефть, министр ответил: "Я полагаю, что эти вопросы тоже решаются. Я не вижу каких-либо проблем".
«
"В перспективе мы рассматриваем возможность совершения платежей в других валютах, не в долларах США. Я думаю, что в будущем мы действительно будем использовать такие, другие валюты, не только доллары. Мы открыты для обсуждения по этому вопросу, мы, собственно, обсуждаем эту тему", – сказал он на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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ЭкономикаПакистанРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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