https://ria.ru/20231012/neft-1902215554.html
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах - РИА Новости, 12.10.2023
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:01
2023-10-12T12:01
2023-10-12T12:01
экономика
пакистан
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели. На вопрос о том, есть ли проблемы с платежами за российскую нефть, министр ответил: "Я полагаю, что эти вопросы тоже решаются. Я не вижу каких-либо проблем". "В перспективе мы рассматриваем возможность совершения платежей в других валютах, не в долларах США. Я думаю, что в будущем мы действительно будем использовать такие, другие валюты, не только доллары. Мы открыты для обсуждения по этому вопросу, мы, собственно, обсуждаем эту тему", – сказал он на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902207474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пакистан, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Пакистан, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
Министр Али: Пакистан рассматривает варианты платить за нефть РФ не в долларах