https://ria.ru/20231012/neft-1902215554.html

Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах

Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах - РИА Новости, 12.10.2023

Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах

Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:01

2023-10-12T12:01

2023-10-12T12:01

экономика

пакистан

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пакистан в перспективе рассматривает возможность платить за нефть из России не в долларах, вопрос обсуждается, заявил министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели. На вопрос о том, есть ли проблемы с платежами за российскую нефть, министр ответил: "Я полагаю, что эти вопросы тоже решаются. Я не вижу каких-либо проблем". "В перспективе мы рассматриваем возможность совершения платежей в других валютах, не в долларах США. Я думаю, что в будущем мы действительно будем использовать такие, другие валюты, не только доллары. Мы открыты для обсуждения по этому вопросу, мы, собственно, обсуждаем эту тему", – сказал он на сессии "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/neft-1902207474.html

пакистан

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, пакистан, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023