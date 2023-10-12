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МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2023
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11:28 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902207822.html
МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году
МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2023
МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:28
2023-10-12T11:28
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. "Мировой спрос на нефть, согласно прогнозам, продолжит сильную траекторию роста в четвертом квартале 2023 года, что обеспечит годовой прирост на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки в целом за 2023 год", - сказано в сообщении. В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 101,8 миллиона баррелей в сутки и рост на 2,2 миллиона баррелей в сутки. По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,4 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,8 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА прогнозирует спрос на уровне 102,7 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом - 102,6 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году, по оценкам МЭА, рост спроса замедлится до 880 тысяч баррелей в сутки, а спрос составит 102,7 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, мэа
Экономика, Цены на нефть, МЭА
МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году в мире до 2,3 млн б/с

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА.
«
"Мировой спрос на нефть, согласно прогнозам, продолжит сильную траекторию роста в четвертом квартале 2023 года, что обеспечит годовой прирост на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки в целом за 2023 год", - сказано в сообщении.
В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 101,8 миллиона баррелей в сутки и рост на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,4 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,8 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА прогнозирует спрос на уровне 102,7 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом - 102,6 миллиона баррелей в сутки.
В 2024 году, по оценкам МЭА, рост спроса замедлится до 880 тысяч баррелей в сутки, а спрос составит 102,7 миллиона баррелей в сутки.
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