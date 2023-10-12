https://ria.ru/20231012/neft-1902207822.html

МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2023

МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:28

2023-10-12T11:28

2023-10-12T11:28

экономика

цены на нефть

мэа

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,3 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. "Мировой спрос на нефть, согласно прогнозам, продолжит сильную траекторию роста в четвертом квартале 2023 года, что обеспечит годовой прирост на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,9 миллиона баррелей в сутки в целом за 2023 год", - сказано в сообщении. В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 101,8 миллиона баррелей в сутки и рост на 2,2 миллиона баррелей в сутки. По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,4 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,8 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА прогнозирует спрос на уровне 102,7 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом - 102,6 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году, по оценкам МЭА, рост спроса замедлится до 880 тысяч баррелей в сутки, а спрос составит 102,7 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, мэа