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МЭА: доходы России от нефтяного экспорта выросли на 1,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.10.2023
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11:25 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902207474.html
МЭА: доходы России от нефтяного экспорта выросли на 1,8 миллиарда долларов
МЭА: доходы России от нефтяного экспорта выросли на 1,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.10.2023
МЭА: доходы России от нефтяного экспорта выросли на 1,8 миллиарда долларов
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:25
2023-10-12T11:25
экономика
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александр новак
опек
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года - в размере 18,8 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на 1,8 миллиарда долларов и достигли самого высокого уровня с июля 2022 года благодаря сочетанию роста общих объемов (+460 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении) и повышения средневзвешенных цен на российскую нефть (+8 долларов за баррель в месячном исчислении) и нефтепродуктов", - говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что нефтяной экспорт составил 7,6 миллиона баррелей в сутки, а совокупная выручка - 18,8 миллиарда долларов. По оценкам агентства, доходы от экспорта нефти выросли сильнее (на 1,5 миллиарда долларов), чем от поставок нефтепродуктов. В целом выручка от экспорта осталась на 2,6 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года. Агентство поясняет, что общий рост экспорта отразил увеличение поставок нефтепродуктов на 220 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении и примерно на 250 тысяч баррелей в сутки нефти. Общий объем поставок в сентябре был выше на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2022 года. По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тысяч баррелей в сутки. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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экономика, россия, александр новак, опек, мэа, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, МЭА, Цены на нефть
МЭА: доходы России от нефтяного экспорта выросли на 1,8 миллиарда долларов

МЭА: РФ в сентябре получила крупнейший с июля 2022 года доход от экспорта нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6 миллиона баррелей в сутки, и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года - в размере 18,8 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на 1,8 миллиарда долларов и достигли самого высокого уровня с июля 2022 года благодаря сочетанию роста общих объемов (+460 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении) и повышения средневзвешенных цен на российскую нефть (+8 долларов за баррель в месячном исчислении) и нефтепродуктов", - говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что нефтяной экспорт составил 7,6 миллиона баррелей в сутки, а совокупная выручка - 18,8 миллиарда долларов.
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По оценкам агентства, доходы от экспорта нефти выросли сильнее (на 1,5 миллиарда долларов), чем от поставок нефтепродуктов. В целом выручка от экспорта осталась на 2,6 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года. Агентство поясняет, что общий рост экспорта отразил увеличение поставок нефтепродуктов на 220 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении и примерно на 250 тысяч баррелей в сутки нефти. Общий объем поставок в сентябре был выше на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2022 года.
По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тысяч баррелей в сутки.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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