Новак назвал главную задачу ОПЕК+
Новак: главная задача ОПЕК+ балансировать рынок, а не определять цену нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
"Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", - сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года.
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"Рынок сам определяет цены, и мы надеемся, что главная цель – это стабильная работа рынка – будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.