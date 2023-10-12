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Новак назвал главную задачу ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2023
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10:26 12.10.2023 (обновлено: 10:28 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/neft-1902194481.html
Новак назвал главную задачу ОПЕК+
Новак назвал главную задачу ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2023
Новак назвал главную задачу ОПЕК+
Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:26
2023-10-12T10:28
экономика
россия
александр новак
опек
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. "Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", - сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года. "Рынок сам определяет цены, и мы надеемся, что главная цель – это стабильная работа рынка – будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак назвал главную задачу ОПЕК+

Новак: главная задача ОПЕК+ балансировать рынок, а не определять цену нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
"Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", - сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года.
«
"Рынок сам определяет цены, и мы надеемся, что главная цель – это стабильная работа рынка – будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕКФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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