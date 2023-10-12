https://ria.ru/20231012/neft-1902194481.html

Новак назвал главную задачу ОПЕК+

Новак назвал главную задачу ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2023

Новак назвал главную задачу ОПЕК+

Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:26

2023-10-12T10:26

2023-10-12T10:28

экономика

россия

александр новак

опек

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прогнозировать цену нефти - дело неблагодарное, рынок сам определяет цены, а главная задача ОПЕК+ в балансе спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. "Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок", - сказал Новак, отвечая на вопрос о его прогнозе цен на нефть до конца текущего года. "Рынок сам определяет цены, и мы надеемся, что главная цель – это стабильная работа рынка – будет обеспечиваться в том числе благодаря нашим совместным действиям", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023