https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой

Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой - РИА Новости, 12.10.2023

Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой

В начале недели фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE почти на четыре процента — до 88 долларов. Нестабильность на Ближнем Востоке... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:02

экономика

цены на нефть

палестина

израиль

иран

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. В начале недели фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE почти на четыре процента — до 88 долларов. Нестабильность на Ближнем Востоке заставляет участников рынка нервничать. Чего ждать дальше и как это скажется на России — в материале РИА Новости.Угрозы и спекуляцииХотя палестино-израильский конфликт разворачивается довольно далеко от нефтеносных районов, на опасениях лишиться иранских поставок контракты на декабрь по Brent прибавили 3,7 процента. В ходе торгов доходило и до пяти с лишним.Комментарии по этому поводу разные. Так, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает реакцию умеренной, учитывая объемы нефти и газа, которые добываются в регионе и транспортируются через него. Блокировка маршрута грозит серьезными последствиями.Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что ограничения, наложенные на Тегеран, не позволят котировкам подняться слишком высоко даже в случае полного прекращения поставок. "Иранская нефть под санкциями, и, несмотря на рост экспорта в последние годы, на рынке не возникнет такого дефицита, который нельзя было бы компенсировать за счет других стран", — говорит он.Эксперт объясняет подорожание законами биржи. Трейдеры воспользовались ближневосточным обострением, чтобы отыграть потери прошлой недели, когда The Wall Street Journal и ряд других западных изданий сообщили о соглашении между Саудовской Аравией и США увеличить добычу в следующем году. Котировки тут же упали более чем на 11 процентов, хотя официальных заявлений ни одной из сторон не было."Рынок живет за счет колебания цен, для этого не нужна прямая угроза. Случись что на самом деле серьезное, взлет был бы на десятки процентов", — отмечает Пикин.Возможная динамикаФинансисты также не предвидят дефицита нефти. Вероятнее уменьшение спроса и падение цен. В частности, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не собирается отказываться от жесткой денежно-кредитной политики, пока инфляция не снизится до целевого уровня. По прогнозам, к концу 2023-го ставка может подняться до 5,6 процента. Это чревато замедлением экономики. Пострадают предприятия, не адаптированные к дорогим кредитам, соответственно, сократится производство и потребление энергоресурсов."Даже если рецессия окажется недолгой, скорее всего, США вернутся в положительную зону за пару кварталов, короткого дисбаланса между спросом и предложением достаточно для снижения цен до 65-75 долларов за баррель", — рассуждает финансовый эксперт Андрей Верников. Долговременного эффекта он не ожидает.Однако добровольное сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией поддерживает котировки, и Китай, несмотря на сложности в строительном секторе, сохраняет закупки на рекордном уровне. К тому же любое ухудшение ситуации, затягивание конфликта на Ближнем Востоке или вовлечение в него третьих сторон приведет к подорожанию нефти.Ищите выгодуДля России пока проблем не предвидится. Наоборот, есть возможность заработать. Повышение цены на Brent хотя и находится в бюджетных рамках, но позволит снизить дисконт или избавиться от него полностью, считают аналитики.Весной скидки ограничили на законодательном уровне. В прошлом году, по данным Argus, они достигали 40 долларов за баррель. В апреле было 34, с мая — 28, с июля — менее 15. Министр энергетики Николай Шульгинов пояснил, что вернуть конкуренцию за ресурсы и поддержать цены помогло урезание нефтедобычи ОПЕК+. "Текущее подорожание увеличивает доходы бюджета и способствует макроэкономической стабильности", — подчеркивает Гривач.При негативном сценарии и выпадении поставок Москва сможет их заменить. Торговые связи с основными клиентами Тегерана — Китаем, ОАЭ, Индией, Сирией — уже налажены. "В любом случае для нас все будет неплохо", — добавляет Пикин.Что касается западного рынка, то он закрыт для Ирана, и ждать ослабления антироссийских санкций не стоит, уверен Гривач. Но и ужесточения не предвидится — все и так на пределе, по крайней мере, в энергетической сфере.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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экономика, цены на нефть, палестина, израиль, иран, россия