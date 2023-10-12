https://ria.ru/20231012/nds-1902291501.html

РЭЦ: больше экспортеров смогут получить возврат НДС

РЭЦ: больше экспортеров смогут получить возврат НДС - РИА Новости, 12.10.2023

РЭЦ: больше экспортеров смогут получить возврат НДС

Расширены возможности для возврата НДС для малых и средних предприятий на платформе "Мой экспорт", это стало возможным благодаря внесению существенных изменений РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:55

2023-10-12T15:55

2023-10-12T15:55

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

росэксимбанк

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расширены возможности для возврата НДС для малых и средних предприятий на платформе "Мой экспорт", это стало возможным благодаря внесению существенных изменений во внутренние механизмы и условия доступа к гарантии, которые теперь позволяют предоставлять ее гораздо большему числу экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Например, если раньше для ускоренного получения гарантии от экспортера требовался опыт прохождения как минимум двух камеральных проверок по возврату НДС, то теперь достаточно одной пройденной проверки. Другие изменения, касающиеся внутренних процедур, повышают скорость и вероятность одобрения гарантии в ходе внутрибанковских процедур. В целом нововведения призваны облегчить процедуру возврата НДС для экспортеров и расширить ее доступность", - говорится в сообщении.Кроме того, для компаний подготовлены специальные акции.В частности, каждому, кто подал заявку в этом году на участие в конкурсе "Экспортер года", вручен сертификат на получение по призовой цене услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). С этим сертификатом гарантия стоит 2023 рубля независимо от суммы в рамках данного продукта - максимально возможная сумма гарантии в рамках услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" - 10 миллионов рублей. Первые экспортеры уже воспользовались этой возможностью.Особенностью предложения является то, что сертификатом может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник премии готов передать свой сертификат. Этот документ позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения гарантии.Для тех экспортеров, которые по каким-то причинам не успели принять в этому году участие в конкурсе "Экспортер года", проводится сезонная акция "Большая гарантия для малого бизнеса", в рамках которой будет доступен ограниченный объем других сертификатов: они позволяют получить "Гарантию возврата НДС для МСП" по цене 5 тысяч рублей, так же независимо от суммы гарантии. Эта акция действует до конца этого года.Услугу "Гарантия. Возврат НДС для МСП" можно получить на платформе "Мой экспорт" по ссылке. Сервис разработан специально для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса, которые хотят получить компенсацию своих расходов на налог на добавленную стоимость (НДС).Возмещение НДС предусмотрено Налоговым кодексом РФ (ст.176.1) и позволяет экспортерам вернуть в оборот предприятия существенные суммы ранее уплаченного НДС, а с применением гарантии деньги поступят на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации.

https://ria.ru/20231004/eksportery-1900475337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, росэксимбанк, вэб.рф (вэб)