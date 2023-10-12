https://ria.ru/20231012/naryshkin-1902277038.html
Нарышкин сообщил о сложившейся в мире классической революционной ситуации
Нарышкин сообщил о сложившейся в мире классической революционной ситуации - РИА Новости, 12.10.2023
Нарышкин сообщил о сложившейся в мире классической революционной ситуации
Сейчас в мире сложилась классическая революционная ситуация, обусловленная тем, что Запад во главе с США уже не может обеспечить собственное доминирование в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:24
2023-10-12T15:24
2023-10-12T15:27
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баку
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас в мире сложилась классическая революционная ситуация, обусловленная тем, что Запад во главе с США уже не может обеспечить собственное доминирование в глобальных масштабах, а поднимающиеся центры силы в свою очередь не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует об усилении борьбы за будущее мирового порядка. Можно сказать, что на международной арене мы имеем дело с классической революционной ситуацией", - сказал Нарышкин, выступая в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР. "Запад во главе с США уже не может обеспечить собственное доминирование в глобальных масштабах. А поднимающиеся центры силы в свою очередь не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат", - констатировал директор СВР. Во всех частях планеты - от Африки до Латинской Америки - наблюдается значительное повышение геополитической активности, растет запрос на проведение самостоятельной политики и укрепление региональной и континентальной интеграции без участия внерегиональных игроков, добавил Нарышкин. "Англосаксонские элиты, безусловно, не готовы мириться с подобным положением вещей и судорожно пытаются реанимировать однополярный мир", - отметил он. По словам Нарышкина, "в западных кулуарах" признают оправданными любые средства достижения того, что в Белом доме лицемерно называют "защитой демократических ценностей". "По оценке аналитиков Национального военного колледжа США - цитирую - "в современных условиях стратегическое преимущество получает тот, кто создает больший по объему управляемый хаос в заданный интервал времени", - сказал Нарышкин. По его словам, важным элементом реализации этой стратегии выступает манипулирование международными террористическими группировками, а также радикальными религиозными и ультранационалистическими организациями. "В ЦРУ и МИ-6 прекрасно осознают риски, связанные с распространением идей международного терроризма, радикального ислама и ксенофобии, однако исходят из наличия у США и Великобритании необходимых инструментов нелинейного управления кризисами в то время, как остальные игроки якобы лишены подобных возможностей и, как считают в Вашингтоне и Лондоне, зачастую не в состоянии даже осмыслить происходящее", - констатировал Нарышкин.
https://ria.ru/20231012/evraziya-1902275353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, баку, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, центральное разведывательное управление (цру), в мире, общество
США, Россия, Баку, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Общество
Нарышкин сообщил о сложившейся в мире классической революционной ситуации
Нарышкин: сейчас в мире сложилась классическая революционная ситуация
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас в мире сложилась классическая революционная ситуация, обусловленная тем, что Запад во главе с США уже не может обеспечить собственное доминирование в глобальных масштабах, а поднимающиеся центры силы в свою очередь не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует об усилении борьбы за будущее мирового порядка. Можно сказать, что на международной арене мы имеем дело с классической революционной ситуацией", - сказал Нарышкин, выступая в Баку
на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ
. Его слова приводит пресс-бюро СВР
.
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"Запад во главе с США уже не может обеспечить собственное доминирование в глобальных масштабах. А поднимающиеся центры силы в свою очередь не хотят больше терпеть агрессивный западный диктат", - констатировал директор СВР.
Во всех частях планеты - от Африки
до Латинской Америки
- наблюдается значительное повышение геополитической активности, растет запрос на проведение самостоятельной политики и укрепление региональной и континентальной интеграции без участия внерегиональных игроков, добавил Нарышкин.
"Англосаксонские элиты, безусловно, не готовы мириться с подобным положением вещей и судорожно пытаются реанимировать однополярный мир", - отметил он.
По словам Нарышкина, "в западных кулуарах" признают оправданными любые средства достижения того, что в Белом доме лицемерно называют "защитой демократических ценностей".
"По оценке аналитиков Национального военного колледжа США - цитирую - "в современных условиях стратегическое преимущество получает тот, кто создает больший по объему управляемый хаос в заданный интервал времени", - сказал Нарышкин.
По его словам, важным элементом реализации этой стратегии выступает манипулирование международными террористическими группировками, а также радикальными религиозными и ультранационалистическими организациями.
"В ЦРУ
и МИ-6
прекрасно осознают риски, связанные с распространением идей международного терроризма, радикального ислама и ксенофобии, однако исходят из наличия у США и Великобритании
необходимых инструментов нелинейного управления кризисами в то время, как остальные игроки якобы лишены подобных возможностей и, как считают в Вашингтоне
и Лондоне
, зачастую не в состоянии даже осмыслить происходящее", - констатировал Нарышкин.
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