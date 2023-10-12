Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 12.10.2023 (обновлено: 12:46 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/mvd-1902225128.html
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского - РИА Новости, 12.10.2023
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского
Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:44
2023-10-12T12:46
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ребенок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
УФА, 12 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в отношении правоохранителей, сообщает в МВД по региону на странице в соцсети в "Вконтакте". По данным ведомства, в Гафурийском районе 11 октября в рамках расследования уголовного дела по факту совершения кражи денежных средств с банковской карты двое оперативников прибыли по месту жительства подозреваемой и её 29-летнего супруга в село Родина. Но на требование полицейских последовать в отдел муж подозреваемой в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно и агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал топором. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, рассказали в полиции подробности инцидента. "Сотрудники применили в отношении мужчины физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника", - говорится в сообщении. Всю семью, в том числе мальчика, доставили в отдел полиции. "Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также Отделом МВД России по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей", - добавили в МВД региона.
https://ria.ru/20231008/dtp-1901266720.html
https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ребенок
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ребенок
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского

В Башкирии ребенок ударил топором сотрудника МВД, задерживавшего его родителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в отношении правоохранителей, сообщает в МВД по региону на странице в соцсети в "Вконтакте".
По данным ведомства, в Гафурийском районе 11 октября в рамках расследования уголовного дела по факту совершения кражи денежных средств с банковской карты двое оперативников прибыли по месту жительства подозреваемой и её 29-летнего супруга в село Родина.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Во Владивостоке подросток за рулем наехал на двух пешеходов
8 октября, 09:44
Но на требование полицейских последовать в отдел муж подозреваемой в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно и агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал топором. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, рассказали в полиции подробности инцидента.
"Сотрудники применили в отношении мужчины физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника", - говорится в сообщении.
Всю семью, в том числе мальчика, доставили в отдел полиции.
"Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также Отделом МВД России по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей", - добавили в МВД региона.
Место происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
6 октября, 09:34
 
ПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ребенок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала