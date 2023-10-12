https://ria.ru/20231012/mvd-1902225128.html

В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского

В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского - РИА Новости, 12.10.2023

В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского

Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:44

2023-10-12T12:44

2023-10-12T12:46

происшествия

россия

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ребенок

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в отношении правоохранителей, сообщает в МВД по региону на странице в соцсети в "Вконтакте". По данным ведомства, в Гафурийском районе 11 октября в рамках расследования уголовного дела по факту совершения кражи денежных средств с банковской карты двое оперативников прибыли по месту жительства подозреваемой и её 29-летнего супруга в село Родина. Но на требование полицейских последовать в отдел муж подозреваемой в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно и агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал топором. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, рассказали в полиции подробности инцидента. "Сотрудники применили в отношении мужчины физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника", - говорится в сообщении. Всю семью, в том числе мальчика, доставили в отдел полиции. "Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также Отделом МВД России по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей", - добавили в МВД региона.

https://ria.ru/20231008/dtp-1901266720.html

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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ребенок