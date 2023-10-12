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В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского - РИА Новости, 12.10.2023
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского
Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:44
2023-10-12T12:44
2023-10-12T12:46
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ребенок
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в отношении правоохранителей, сообщает в МВД по региону на странице в соцсети в "Вконтакте". По данным ведомства, в Гафурийском районе 11 октября в рамках расследования уголовного дела по факту совершения кражи денежных средств с банковской карты двое оперативников прибыли по месту жительства подозреваемой и её 29-летнего супруга в село Родина. Но на требование полицейских последовать в отдел муж подозреваемой в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно и агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал топором. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, рассказали в полиции подробности инцидента. "Сотрудники применили в отношении мужчины физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника", - говорится в сообщении. Всю семью, в том числе мальчика, доставили в отдел полиции. "Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также Отделом МВД России по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей", - добавили в МВД региона.
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ребенок
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ребенок
В Башкирии ребенок ударил топором задерживавшего его родителей полицейского
В Башкирии ребенок ударил топором сотрудника МВД, задерживавшего его родителей
УФА, 12 окт - РИА Новости.
Девятилетний мальчик в Башкирии ударил топором полицейского, который пытался задержать его родителей, подозреваемых в краже денег с банковской карты и насилии в отношении правоохранителей, сообщает в МВД по региону на странице
в соцсети в "Вконтакте".
По данным ведомства, в Гафурийском районе 11 октября в рамках расследования уголовного дела по факту совершения кражи денежных средств с банковской карты двое оперативников прибыли по месту жительства подозреваемой и её 29-летнего супруга в село Родина.
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Но на требование полицейских последовать в отдел муж подозреваемой в состоянии опьянения начал вести себя неадекватно и агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал топором. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, рассказали в полиции подробности инцидента.
"Сотрудники применили в отношении мужчины физическую силу и отобрали орудие. В это время к одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника", - говорится в сообщении.
Всю семью, в том числе мальчика, доставили в отдел полиции.
"Материалы по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета. Также Отделом МВД России
по Гафурийскому району в установленном законом порядке будет принято решение в отношении родителей", - добавили в МВД региона.
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