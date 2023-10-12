https://ria.ru/20231012/multfilm-1902343615.html

В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино"

В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино" - РИА Новости, 12.10.2023

В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино"

В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино". Это альманах, состоящий из четырех полноценных историй, рассказала РИА Новости управляющий директор группы... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:52

2023-10-12T18:52

2023-10-12T18:52

культура

смешарики

сергей лукьяненко

кино и сериалы

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино". Это альманах, состоящий из четырех полноценных историй, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина. "Все четыре части написаны разными сценаристами, и каждый – внес свой вклад. Мы решили сделать что-то необычное для поклонников в честь 20-летия проекта. Мультфильм подойдет для просмотра всей семьей. Для взрослых – есть свой юмор", – сказала Немчина.У каждой короткометражки свой жанр и отсылки к известным проектам, включая "Звездные войны", "Властелина колец", "Белое солнце пустыни" и "Титаник". А Смешарики обрели черты каноничных персонажей киновселенных, сказал РИА Новости режиссер одной из частей Дмитрий Яковенко. "Некий элемент пародии присутствует. Даже во "Властелине колец" режиссеры и сценаристы находили место для смеха. Например, в одной из короткометражек Лосяш – это собирательный образ и Гендальфа, и Мерлина, и лорда Рейдена из Mortal Kombat. Ежик в одной из частей присутствует в образе Барда. У него не было слов, и он только играл на лютне: его языком была музыка", – отметил Яковенко.Авторами сценариев выступили Светлана Мардаголимова ("Быдыдыщ и труляля"), Дмитрий Яковенко ("Героические хроники героев"), Денис Чернов и Сергей Лукьяненко ("Звездная принцесса"), а также Алексей Лебедев и Вадим Бочанов ("Главный герой").

https://ria.ru/20230617/multiplikatsiya-1877809447.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

смешарики, сергей лукьяненко, кино и сериалы