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В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино" - РИА Новости, 12.10.2023
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Культура
 
18:52 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/multfilm-1902343615.html
В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино"
В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино" - РИА Новости, 12.10.2023
В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино"
В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино". Это альманах, состоящий из четырех полноценных историй, рассказала РИА Новости управляющий директор группы... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:52
2023-10-12T18:52
культура
смешарики
сергей лукьяненко
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино". Это альманах, состоящий из четырех полноценных историй, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина. &quot;Все четыре части написаны разными сценаристами, и каждый – внес свой вклад. Мы решили сделать что-то необычное для поклонников в честь 20-летия проекта. Мультфильм подойдет для просмотра всей семьей. Для взрослых – есть свой юмор&quot;, – сказала Немчина.У каждой короткометражки свой жанр и отсылки к известным проектам, включая "Звездные войны", "Властелина колец", "Белое солнце пустыни" и "Титаник". А Смешарики обрели черты каноничных персонажей киновселенных, сказал РИА Новости режиссер одной из частей Дмитрий Яковенко. &quot;Некий элемент пародии присутствует. Даже во &quot;Властелине колец&quot; режиссеры и сценаристы находили место для смеха. Например, в одной из короткометражек Лосяш – это собирательный образ и Гендальфа, и Мерлина, и лорда Рейдена из Mortal Kombat. Ежик в одной из частей присутствует в образе Барда. У него не было слов, и он только играл на лютне: его языком была музыка&quot;, – отметил Яковенко.Авторами сценариев выступили Светлана Мардаголимова ("Быдыдыщ и труляля"), Дмитрий Яковенко ("Героические хроники героев"), Денис Чернов и Сергей Лукьяненко ("Звездная принцесса"), а также Алексей Лебедев и Вадим Бочанов ("Главный герой").
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60
смешарики, сергей лукьяненко, кино и сериалы
Культура, Смешарики, Сергей Лукьяненко, Кино и сериалы
В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино"

В прокат вышла серия короткометражек "Смешарики снимают кино"

© Группа компаний "Рики"Кадр из мультфильма "Смешарики"
Кадр из мультфильма Смешарики
© Группа компаний "Рики"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В прокат вышел мультфильм "Смешарики снимают кино". Это альманах, состоящий из четырех полноценных историй, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина.
«

"Все четыре части написаны разными сценаристами, и каждый – внес свой вклад. Мы решили сделать что-то необычное для поклонников в честь 20-летия проекта. Мультфильм подойдет для просмотра всей семьей. Для взрослых – есть свой юмор", – сказала Немчина.

© Группа компаний "Рики"Кадр из мультфильма "Смешарики"
Кадр из мультфильма Смешарики
© Группа компаний "Рики"
Кадр из мультфильма "Смешарики"
У каждой короткометражки свой жанр и отсылки к известным проектам, включая "Звездные войны", "Властелина колец", "Белое солнце пустыни" и "Титаник". А Смешарики обрели черты каноничных персонажей киновселенных, сказал РИА Новости режиссер одной из частей Дмитрий Яковенко.
«

"Некий элемент пародии присутствует. Даже во "Властелине колец" режиссеры и сценаристы находили место для смеха. Например, в одной из короткометражек Лосяш – это собирательный образ и Гендальфа, и Мерлина, и лорда Рейдена из Mortal Kombat. Ежик в одной из частей присутствует в образе Барда. У него не было слов, и он только играл на лютне: его языком была музыка", – отметил Яковенко.

© Группа компаний "Рики"Кадр из мультфильма "Смешарики"
Кадр из мультфильма Смешарики
© Группа компаний "Рики"
Кадр из мультфильма "Смешарики"
Авторами сценариев выступили Светлана Мардаголимова ("Быдыдыщ и труляля"), Дмитрий Яковенко ("Героические хроники героев"), Денис Чернов и Сергей Лукьяненко ("Звездная принцесса"), а также Алексей Лебедев и Вадим Бочанов ("Главный герой").
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КультураСмешарикиСергей ЛукьяненкоКино и сериалы
 
 
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