https://ria.ru/20231012/most-1902357014.html

На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов

На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов - РИА Новости, 12.10.2023

На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать мост через реку Кукса в Лабинском районе, поврежденного в результате июньских ливней, на... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:00

2023-10-12T19:00

2023-10-12T19:00

краснодарский край

лабинский район

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать мост через реку Кукса в Лабинском районе, поврежденного в результате июньских ливней, на восстановление объекта выделят более 19 миллионов рублей. По данным пресс-службы краевой администрации, жительница станицы Владимирская Лабинского района рассказала губернатору в ходе встречи с активом муниципалитета, что мост был поврежден в июне во время непогоды. "Выделим более 19 миллионов рублей на восстановление моста через реку Кукса в станице Владимирская", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогу встречи с лабинцами. Кроме того, жители станицы Отважной попросили также заасфальтировать участок гравийной дороги, регулярно подмываемый дождями. Речь идет о региональной трассе между Лабинским и Отрадненским райономи. Кондратьев поручил оперативно разработать проект обновления трассы и заасфальтировать участок дороги в 2,5 километра до конца 2024 года, добавляют в пресс-службе. В июне в ряде муниципалитетах Кубани, в том числе в Лабинском районе, прошли сильные ливни, из-за чего наблюдался подъем уровня воды в реках. В результате более 1,5 тысяч домов и приусадебных участков оказались подтопленными.

https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

лабинский район

краснодарский край

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лабинский район, вениамин кондратьев, краснодарский край