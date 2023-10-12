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На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов - РИА Новости, 12.10.2023
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Краснодарский край
 
19:00 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/most-1902357014.html
На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов
На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов - РИА Новости, 12.10.2023
На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать мост через реку Кукса в Лабинском районе, поврежденного в результате июньских ливней, на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:00
2023-10-12T19:00
краснодарский край
лабинский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать мост через реку Кукса в Лабинском районе, поврежденного в результате июньских ливней, на восстановление объекта выделят более 19 миллионов рублей. По данным пресс-службы краевой администрации, жительница станицы Владимирская Лабинского района рассказала губернатору в ходе встречи с активом муниципалитета, что мост был поврежден в июне во время непогоды. "Выделим более 19 миллионов рублей на восстановление моста через реку Кукса в станице Владимирская", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогу встречи с лабинцами. Кроме того, жители станицы Отважной попросили также заасфальтировать участок гравийной дороги, регулярно подмываемый дождями. Речь идет о региональной трассе между Лабинским и Отрадненским райономи. Кондратьев поручил оперативно разработать проект обновления трассы и заасфальтировать участок дороги в 2,5 километра до конца 2024 года, добавляют в пресс-службе. В июне в ряде муниципалитетах Кубани, в том числе в Лабинском районе, прошли сильные ливни, из-за чего наблюдался подъем уровня воды в реках. В результате более 1,5 тысяч домов и приусадебных участков оказались подтопленными.
https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
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лабинский район, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Лабинский район, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов

На Кубани пострадавший от летних дождей мост отремонтируют за 19 миллионов

© iStock.com / Natalia GarmashevaАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© iStock.com / Natalia Garmasheva
Автомобильная дорога. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать мост через реку Кукса в Лабинском районе, поврежденного в результате июньских ливней, на восстановление объекта выделят более 19 миллионов рублей.
По данным пресс-службы краевой администрации, жительница станицы Владимирская Лабинского района рассказала губернатору в ходе встречи с активом муниципалитета, что мост был поврежден в июне во время непогоды.
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"Выделим более 19 миллионов рублей на восстановление моста через реку Кукса в станице Владимирская", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогу встречи с лабинцами.
Кроме того, жители станицы Отважной попросили также заасфальтировать участок гравийной дороги, регулярно подмываемый дождями. Речь идет о региональной трассе между Лабинским и Отрадненским райономи. Кондратьев поручил оперативно разработать проект обновления трассы и заасфальтировать участок дороги в 2,5 километра до конца 2024 года, добавляют в пресс-службе.
В июне в ряде муниципалитетах Кубани, в том числе в Лабинском районе, прошли сильные ливни, из-за чего наблюдался подъем уровня воды в реках. В результате более 1,5 тысяч домов и приусадебных участков оказались подтопленными.
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Краснодарский крайЛабинский районВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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