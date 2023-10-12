https://ria.ru/20231012/moskva-1902184916.html
На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"
На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево" - РИА Новости, 12.10.2023
На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке столицы,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:35
2023-10-12T09:35
2023-10-12T09:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184706_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_57e59aa19f9dcd9d1384f22d9f3cca33.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной задачей является создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха. Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в "Руднево", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры. Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом №625. Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом №287, граничит с промышленными зонами. "В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Модернизируем систему освещения, проведем масштабное озеленение с высадкой деревьев и кустарников, обустройством газона и цветников. Рядом с индустриальным парком появятся спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки. Запланировано создание детских площадок, зон для тихого отдыха, прогулочных маршрутов и экотроп", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что завершить основные работы по благоустройству планируется во втором квартале 2024 года.
https://ria.ru/20230823/premiya-1891735534.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184706_46:0:1113:800_1920x0_80_0_0_04e9b3f778c4327a51e7254cf355d96a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"
Бирюков: благоустройство территории рядом с "Руднево" началось на востоке Москвы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства
территории рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Основной задачей является создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха. Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в "Руднево", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры. Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом №625. Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом №287, граничит с промышленными зонами.
"В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Модернизируем систему освещения, проведем масштабное озеленение с высадкой деревьев и кустарников, обустройством газона и цветников. Рядом с индустриальным парком появятся спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки. Запланировано создание детских площадок, зон для тихого отдыха, прогулочных маршрутов и экотроп", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что завершить основные работы по благоустройству планируется во втором квартале 2024 года.
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума