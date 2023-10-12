https://ria.ru/20231012/moskva-1902184916.html

На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"

На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево" - РИА Новости, 12.10.2023

На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с "Руднево"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке столицы,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:35

2023-10-12T09:35

2023-10-12T09:35

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петр бирюков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной задачей является создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха. Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в "Руднево", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры. Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом №625. Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом №287, граничит с промышленными зонами. "В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Модернизируем систему освещения, проведем масштабное озеленение с высадкой деревьев и кустарников, обустройством газона и цветников. Рядом с индустриальным парком появятся спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки. Запланировано создание детских площадок, зон для тихого отдыха, прогулочных маршрутов и экотроп", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что завершить основные работы по благоустройству планируется во втором квартале 2024 года.

https://ria.ru/20230823/premiya-1891735534.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков