Власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны, заявил Додон
Додон: власти Молдавии взяли курс на милитаризацию и углубление отношений с НАТО
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Нынешние власти Молдавии взяли курс на милитаризацию и углубление сотрудничества с НАТО, заявил в четверг экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале.
В среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила о увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела.
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"Под диктовку западных кураторов Санду ведет Молдавию по пути Украины: милитаризация с углублением сотрудничества с НАТО, вопреки закрепленному в конституции статусу нейтралитета; однобокая антироссийская политика; жесткое подавление любых политических оппонентов внутри страны под лживыми лозунгами борьбы с коррупцией, закрытие неудобных СМИ, цензура в Интернете", - написал Додон.
Политик отметил, что большинство обозначенных "угроз" в проекте стратегии национальной безопасности не соответствуют интересам Молдавии, но они будут использованы руководством страны "для запугивания населения, установления тотальной цензуры и диктатуры, отмены или переноса президентских и парламентских выборов с целью сохранения нынешним режимом власти любой ценой".
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"На самом деле настоящая угроза национальной безопасности - это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдавии. Для свержения этой власти необходимо объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей", - добавил Додон.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.