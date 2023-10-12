https://ria.ru/20231012/moldaviya-1902208436.html

Власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны, заявил Додон

Власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны, заявил Додон - РИА Новости, 12.10.2023

Власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны, заявил Додон

Нынешние власти Молдавии взяли курс на милитаризацию и углубление сотрудничества с НАТО, заявил в четверг экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:32

2023-10-12T11:32

2023-10-12T11:32

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

нато

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КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Нынешние власти Молдавии взяли курс на милитаризацию и углубление сотрудничества с НАТО, заявил в четверг экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале. В среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила о увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела. "Под диктовку западных кураторов Санду ведет Молдавию по пути Украины: милитаризация с углублением сотрудничества с НАТО, вопреки закрепленному в конституции статусу нейтралитета; однобокая антироссийская политика; жесткое подавление любых политических оппонентов внутри страны под лживыми лозунгами борьбы с коррупцией, закрытие неудобных СМИ, цензура в Интернете", - написал Додон. Политик отметил, что большинство обозначенных "угроз" в проекте стратегии национальной безопасности не соответствуют интересам Молдавии, но они будут использованы руководством страны "для запугивания населения, установления тотальной цензуры и диктатуры, отмены или переноса президентских и парламентских выборов с целью сохранения нынешним режимом власти любой ценой". "На самом деле настоящая угроза национальной безопасности - это сам режим Майи Санду, который узурпировал власть в Молдавии. Для свержения этой власти необходимо объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей", - добавил Додон. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html

https://ria.ru/20231006/prigozhin-1901014087.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, нато, украина