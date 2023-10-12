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Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.10.2023
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23:53 12.10.2023 (обновлено: 00:34 13.10.2023)
https://ria.ru/20231012/moldavia-1902403941.html
Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции
Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.10.2023
Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции
Власти Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов злоупотребляют административным ресурсом, заявил кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T23:53
2023-10-13T00:34
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов злоупотребляют административным ресурсом, заявил кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу в своем Telegram-канале. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны определят руководителей населенных пунктов.&quot;Злоупотребления властей в избирательной кампании, изменение правил выборов в разгар избирательного процесса, подчинение Центральной избирательной комиссии и многих окружных избирательных советов правящей партии &quot;Действие и солидарность&quot; (ПДС), использование административного ресурса и незаконное финансирование ПДС, вмешательство правоохранительных органов в избирательный процесс и другие темы обсуждались сегодня с международными наблюдателями ENEMO, аккредитованными для наблюдения за выборами&quot;, — написал Албу.Политик отметил, что указал наблюдателям на отсутствие реакции со стороны НПО, которые ранее активно выявляли нарушения на выборах, а также на "тотальный контроль СМИ со стороны руководства" Молдавии. Кишинев в последнее время усилил контроль за оппозиционными политическими движениями. Обострение ситуации началось летом, когда конституционный суд постановил признать партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанным неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду своим указом их одобрила. При этом, как сообщил ЦИК Молдавии, властям не удалось одобрить проект заключения на внесение в избирательный кодекс изменений, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее избирком составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. После этого в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом вменяемых им финансовых преступлений.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции

Оппозиционер Албу: Кишинев злоупотребляет властью перед выборами 5 ноября

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов злоупотребляют административным ресурсом, заявил кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу в своем Telegram-канале.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны определят руководителей населенных пунктов.
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«

"Злоупотребления властей в избирательной кампании, изменение правил выборов в разгар избирательного процесса, подчинение Центральной избирательной комиссии и многих окружных избирательных советов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), использование административного ресурса и незаконное финансирование ПДС, вмешательство правоохранительных органов в избирательный процесс и другие темы обсуждались сегодня с международными наблюдателями ENEMO, аккредитованными для наблюдения за выборами", — написал Албу.

Политик отметил, что указал наблюдателям на отсутствие реакции со стороны НПО, которые ранее активно выявляли нарушения на выборах, а также на "тотальный контроль СМИ со стороны руководства" Молдавии.
Кишинев в последнее время усилил контроль за оппозиционными политическими движениями. Обострение ситуации началось летом, когда конституционный суд постановил признать партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным.
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В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанным неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду своим указом их одобрила.
При этом, как сообщил ЦИК Молдавии, властям не удалось одобрить проект заключения на внесение в избирательный кодекс изменений, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее избирком составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. После этого в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом вменяемых им финансовых преступлений.
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