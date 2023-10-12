https://ria.ru/20231012/moldavia-1902403941.html

Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции

Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.10.2023

Кишинев злоупотребляет властью перед выборами, заявили в оппозиции

Власти Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов злоупотребляют административным ресурсом, заявил кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T23:53

2023-10-12T23:53

2023-10-13T00:34

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов злоупотребляют административным ресурсом, заявил кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии социалистов Адриан Албу в своем Telegram-канале. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны определят руководителей населенных пунктов."Злоупотребления властей в избирательной кампании, изменение правил выборов в разгар избирательного процесса, подчинение Центральной избирательной комиссии и многих окружных избирательных советов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), использование административного ресурса и незаконное финансирование ПДС, вмешательство правоохранительных органов в избирательный процесс и другие темы обсуждались сегодня с международными наблюдателями ENEMO, аккредитованными для наблюдения за выборами", — написал Албу.Политик отметил, что указал наблюдателям на отсутствие реакции со стороны НПО, которые ранее активно выявляли нарушения на выборах, а также на "тотальный контроль СМИ со стороны руководства" Молдавии. Кишинев в последнее время усилил контроль за оппозиционными политическими движениями. Обострение ситуации началось летом, когда конституционный суд постановил признать партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанным неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду своим указом их одобрила. При этом, как сообщил ЦИК Молдавии, властям не удалось одобрить проект заключения на внесение в избирательный кодекс изменений, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее избирком составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. После этого в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом вменяемых им финансовых преступлений.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду