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Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой, считает эксперт - РИА Новости, 12.10.2023
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17:19 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/moldavia-1902324035.html
Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой, считает эксперт
Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой, считает эксперт - РИА Новости, 12.10.2023
Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой, считает эксперт
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии фактически ведут... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:19
2023-10-12T17:19
молдавия
россия
днестр
майя санду
нато
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией. В среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела. "Среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона. Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Но то, что она делает сейчас, – это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона – множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости. По его мнению, объявление России в качестве главной угрозы национальной безопасности, а также фиксация стратегического партнерства со странами-членами НАТО – это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев на Днестре. При этом он считает, что силовой нажим Молдавии на российских военных должен быть поддержан Североатлантическим альянсом. Примерно так, как сейчас Запад поддерживает Украину против России, добавил эксперт. "Если тот проект стратегии национальной безопасности Молдовы, который объявляет Россию врагом, будет утвержден парламентом, путь к новому конфликту на Днестре будет открыт. Но война начнется не сразу, сначала под предлогом ликвидации российских угроз проведут политическую "зачистку" внутри Молдовы, ликвидируют любой пророссийский элемент, который посмеет себя обнаружить в информационном и общественном пространстве Молдовы. Это самый простой способ подавить оппозицию и всякое сопротивление режиму со стороны населения", - отметил собеседник агентства. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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молдавия, россия, днестр, майя санду, нато, в мире
Молдавия, Россия, Днестр, Майя Санду, НАТО, В мире
Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой, считает эксперт

Эксперт Шорников: Молдавия фактически готовится к вооруженному конфликту с РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.
В среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела.
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"Среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона. Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Но то, что она делает сейчас, – это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона – множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости.
По его мнению, объявление России в качестве главной угрозы национальной безопасности, а также фиксация стратегического партнерства со странами-членами НАТО – это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев на Днестре. При этом он считает, что силовой нажим Молдавии на российских военных должен быть поддержан Североатлантическим альянсом. Примерно так, как сейчас Запад поддерживает Украину против России, добавил эксперт.
"Если тот проект стратегии национальной безопасности Молдовы, который объявляет Россию врагом, будет утвержден парламентом, путь к новому конфликту на Днестре будет открыт. Но война начнется не сразу, сначала под предлогом ликвидации российских угроз проведут политическую "зачистку" внутри Молдовы, ликвидируют любой пророссийский элемент, который посмеет себя обнаружить в информационном и общественном пространстве Молдовы. Это самый простой способ подавить оппозицию и всякое сопротивление режиму со стороны населения", - отметил собеседник агентства.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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