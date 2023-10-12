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Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией - РИА Новости, 12.10.2023
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17:10 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/mo-1902319397.html
Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией
Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией - РИА Новости, 12.10.2023
Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией
Великобритания и Эстония заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, сообщило в четверг британское министерство обороны. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:10
2023-10-12T17:10
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ханно певкур
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Великобритания и Эстония заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, сообщило в четверг британское министерство обороны. "Министры обороны (Британии и Эстонии) Грант Шаппс и Ханно Певкур подписали соглашение, которое выведет оборонное сотрудничество на новый уровень. Соглашение позволяет нам расширить сотрудничество на суше, в море, в воздухе, а также в киберпространстве", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. При этом британское министерство не приводит никаких подробностей касательно того, что именно предполагает новое соглашение между двумя странами.
https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html
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эстония, великобритания, грант шаппс, ханно певкур, в мире
Эстония, Великобритания, Грант Шаппс, Ханно Певкур, В мире
Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией

МО Эстонии заключило с Британией соглашение по сотрудничеству в сфере обороны

© Фото : British ArmyВоеннослужащий Британии
Военнослужащий Британии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : British Army
Военнослужащий Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Великобритания и Эстония заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, сообщило в четверг британское министерство обороны.
"Министры обороны (Британии и Эстонии) Грант Шаппс и Ханно Певкур подписали соглашение, которое выведет оборонное сотрудничество на новый уровень. Соглашение позволяет нам расширить сотрудничество на суше, в море, в воздухе, а также в киберпространстве", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
При этом британское министерство не приводит никаких подробностей касательно того, что именно предполагает новое соглашение между двумя странами.
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ЭстонияВеликобританияГрант ШаппсХанно ПевкурВ мире
 
 
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