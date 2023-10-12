https://ria.ru/20231012/mo-1902319397.html

Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией

Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией - РИА Новости, 12.10.2023

Эстония расширила военное сотрудничество с Великобританией

Великобритания и Эстония заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, сообщило в четверг британское министерство обороны. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:10

2023-10-12T17:10

2023-10-12T17:10

эстония

великобритания

грант шаппс

ханно певкур

в мире

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Великобритания и Эстония заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, сообщило в четверг британское министерство обороны. "Министры обороны (Британии и Эстонии) Грант Шаппс и Ханно Певкур подписали соглашение, которое выведет оборонное сотрудничество на новый уровень. Соглашение позволяет нам расширить сотрудничество на суше, в море, в воздухе, а также в киберпространстве", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. При этом британское министерство не приводит никаких подробностей касательно того, что именно предполагает новое соглашение между двумя странами.

https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html

эстония

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эстония, великобритания, грант шаппс, ханно певкур, в мире