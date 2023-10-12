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В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке - РИА Новости, 12.10.2023
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11:17 12.10.2023 (обновлено: 12:26 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/mo-1902205856.html
В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке
В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке - РИА Новости, 12.10.2023
В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке
Во время субботней атаки на территорию Израиля проникли тысячи бойцов движения ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:17
2023-10-12T12:26
в мире
израиль
хамас
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Во время субботней атаки на территорию Израиля проникли тысячи бойцов движения ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из стран НАТО.&quot;В субботу, в семь утра, ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет&quot;, — сказал глава Минобороны.Ранее сообщалось, что 7 октября из сектора Газа в Израиль проникли сотни человек.Галант также заявил коллегам, что Израиль уничтожит ХАМАС вплоть до последнего бойца, но эта война будет долгой.По данным пресс-службы военного ведомства, министр продемонстрировал на брифинге видеозапись с некоторыми "ужасающими действиями", совершенными ХАМАС против израильских мирных жителей и солдат, а также иностранных граждан, которых похитили или убили. Отмечается, что это был ролик без цензуры.По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902205722.html
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РИА Новости
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96
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в мире, израиль, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке

Глава МО Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли из сектора Газа 7 октября

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинцы на границе сектора Газа и Израиля
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Во время субботней атаки на территорию Израиля проникли тысячи бойцов движения ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из стран НАТО.
«

"В субботу, в семь утра, ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет", — сказал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что 7 октября из сектора Газа в Израиль проникли сотни человек.
Галант также заявил коллегам, что Израиль уничтожит ХАМАС вплоть до последнего бойца, но эта война будет долгой.
По данным пресс-службы военного ведомства, министр продемонстрировал на брифинге видеозапись с некоторыми "ужасающими действиями", совершенными ХАМАС против израильских мирных жителей и солдат, а также иностранных граждан, которых похитили или убили. Отмечается, что это был ролик без цензуры.
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СМИ: в Израиле полиция убила двух мирных жителей, приняв их за бойцов ХАМАС
11:17
По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.
На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.
Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
 
В миреИзраильХамасНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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