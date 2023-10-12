https://ria.ru/20231012/mo-1902205856.html

В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке

В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке - РИА Новости, 12.10.2023

В Израиле заявили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС при субботней атаке

Во время субботней атаки на территорию Израиля проникли тысячи бойцов движения ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:17

2023-10-12T11:17

2023-10-12T12:26

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Во время субботней атаки на территорию Израиля проникли тысячи бойцов движения ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант на брифинге с коллегами из стран НАТО."В субботу, в семь утра, ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет", — сказал глава Минобороны.Ранее сообщалось, что 7 октября из сектора Газа в Израиль проникли сотни человек.Галант также заявил коллегам, что Израиль уничтожит ХАМАС вплоть до последнего бойца, но эта война будет долгой.По данным пресс-службы военного ведомства, министр продемонстрировал на брифинге видеозапись с некоторыми "ужасающими действиями", совершенными ХАМАС против израильских мирных жителей и солдат, а также иностранных граждан, которых похитили или убили. Отмечается, что это был ролик без цензуры.По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902205722.html

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в мире, израиль, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году