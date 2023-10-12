https://ria.ru/20231012/mks-1902375202.html
Экипаж МКС показал Борисову место разгерметизации на модуле "Наука"
Экипаж МКС показал Борисову место разгерметизации на модуле "Наука" - РИА Новости, 12.10.2023
Экипаж МКС показал Борисову место разгерметизации на модуле "Наука"
Российские члены экипажа МКС продемонстрировали главе "Роскосмоса" Юрию Борисову место разгерметизации радиатора на многоцелевом лабораторном модуле "Наука". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:21
2023-10-12T20:21
2023-10-12T20:26
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 12 окт - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС продемонстрировали главе "Роскосмоса" Юрию Борисову место разгерметизации радиатора на многоцелевом лабораторном модуле "Наука". "Современные средства телекоммуникации, связи позволяют нам в оперативном режиме реагировать и общаться с космонавтами. Как только это случилось, я всегда был на связи с экипажем, они мне даже показали съемку возможного места повреждения", - сказал Борисов журналистам. По словам главы Роскосмоса, экипаж чувствует себя нормально, ему ничего не угрожает. "Их хладнокровию всегда можно только позавидовать", - подчеркнул глава госкорпорации. Борисов отметил, что тепловой режим в модуле сохранен. "25 октября при выходе в открытый космос Николай Чуб и Олег Кононенко проведут инспекцию места этого повреждения и даже посмотрят возможность устранения этой неисправности", - добавил он. 9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.
https://ria.ru/20231010/utechka-1901837384.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), николай чуб, олег кононенко, роскосмос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Николай Чуб, Олег Кононенко, Роскосмос, Наука
Экипаж МКС показал Борисову место разгерметизации на модуле "Наука"
Члены экипажа МКС показали Борисову место разгерметизации на модуле "Наука"
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 12 окт - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС продемонстрировали главе "Роскосмоса" Юрию Борисову место разгерметизации радиатора на многоцелевом лабораторном модуле "Наука".
"Современные средства телекоммуникации, связи позволяют нам в оперативном режиме реагировать и общаться с космонавтами. Как только это случилось, я всегда был на связи с экипажем, они мне даже показали съемку возможного места повреждения", - сказал Борисов журналистам.
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По словам главы Роскосмоса, экипаж чувствует себя нормально, ему ничего не угрожает. "Их хладнокровию всегда можно только позавидовать", - подчеркнул глава госкорпорации.
Борисов отметил, что тепловой режим в модуле сохранен. "25 октября при выходе в открытый космос Николай Чуб
и Олег Кононенко
проведут инспекцию места этого повреждения и даже посмотрят возможность устранения этой неисправности", - добавил он.
9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.
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