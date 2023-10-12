Рейтинг@Mail.ru
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/mir-1902161816.html
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе - РИА Новости, 12.10.2023
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:45
2023-10-12T05:45
китай
индия
аруначал-прадеш
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911905_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_ec9fe576d3cf5b30e2403b38747d64d9.jpg
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный вопрос, сообщает в четверг министерство обороны КНР. Индия и Китай 9-10 октября провели 20-й раунд переговоров на уровне командующих корпусов. Переговоры проходили в пограничном пункте Чушул-Молдо. "Стороны обменялись мнениями в откровенной, открытой и дальновидной манере и договорились поддерживать взаимодействие и диалог по военным и дипломатическим каналам и решить оставшиеся вопросы как можно скорее", - говорится в заявлении китайского оборонного ведомства. Отмечается, что стороны также договорились "поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе". Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html
https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html
китай
индия
аруначал-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911905_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_23214a0f03c6900de8397b4496130ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, индия, аруначал-прадеш, в мире
Китай, Индия, Аруначал-Прадеш, В мире
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе

Военные Индии и КНР договорились поддерживать мир и спокойствие на границе

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный вопрос, сообщает в четверг министерство обороны КНР.
Индия и Китай 9-10 октября провели 20-й раунд переговоров на уровне командующих корпусов. Переговоры проходили в пограничном пункте Чушул-Молдо.
Индийский пограничный пост на границе с Китаем в Кхинземане в штате Аруначал-Прадеш - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Индия выразила Китаю протест из-за "стандартной карты"
29 августа, 18:05
"Стороны обменялись мнениями в откровенной, открытой и дальновидной манере и договорились поддерживать взаимодействие и диалог по военным и дипломатическим каналам и решить оставшиеся вопросы как можно скорее", - говорится в заявлении китайского оборонного ведомства.
Отмечается, что стороны также договорились "поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе".
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры.
В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
23 июня, 21:15
 
КитайИндияАруначал-ПрадешВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала