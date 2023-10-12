https://ria.ru/20231012/mir-1902161816.html
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе - РИА Новости, 12.10.2023
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:45
2023-10-12T05:45
2023-10-12T05:45
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный вопрос, сообщает в четверг министерство обороны КНР. Индия и Китай 9-10 октября провели 20-й раунд переговоров на уровне командующих корпусов. Переговоры проходили в пограничном пункте Чушул-Молдо. "Стороны обменялись мнениями в откровенной, открытой и дальновидной манере и договорились поддерживать взаимодействие и диалог по военным и дипломатическим каналам и решить оставшиеся вопросы как можно скорее", - говорится в заявлении китайского оборонного ведомства. Отмечается, что стороны также договорились "поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе". Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html
https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html
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китай, индия, аруначал-прадеш, в мире
Китай, Индия, Аруначал-Прадеш, В мире
Индийские и китайские военные договорились о мире и спокойствии на границе
Военные Индии и КНР договорились поддерживать мир и спокойствие на границе
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир и спокойствие на границе, а также как можно скорее уладить пограничный вопрос, сообщает в четверг министерство обороны КНР.
Индия и Китай 9-10 октября провели 20-й раунд переговоров на уровне командующих корпусов. Переговоры проходили в пограничном пункте Чушул-Молдо.
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"Стороны обменялись мнениями в откровенной, открытой и дальновидной манере и договорились поддерживать взаимодействие и диалог по военным и дипломатическим каналам и решить оставшиеся вопросы как можно скорее", - говорится в заявлении китайского оборонного ведомства.
Отмечается, что стороны также договорились "поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе".
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш
, а также участка горной территории на севере Кашмира
. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели
и Пекин
усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры.
В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
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