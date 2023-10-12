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Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу - РИА Новости, 12.10.2023
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12:07 12.10.2023 (обновлено: 12:11 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html
Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу
Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу - РИА Новости, 12.10.2023
Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу
Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:07
2023-10-12T12:11
экономика
турция
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
в мире
природный газ
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта, сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар. "В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, а затем в ближайший период совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - приводит слова министра газета Takvim. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
https://ria.ru/20231011/postavki-1901960767.html
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экономика, турция, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, в мире, природный газ
Экономика, Турция, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, В мире, Природный газ
Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу

Министр Байрактар: Турция и "Газпром" составят дорожную карту по газовому хабу

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта, сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.
"В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, а затем в ближайший период совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - приводит слова министра газета Takvim.
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Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
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ЭкономикаТурцияВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромВ миреПриродный газ
 
 
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