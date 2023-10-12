https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html

Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу

Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу - РИА Новости, 12.10.2023

Минэнерго Турции и "Газпром" примут дорожную карту по новому газовому хабу

Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:07

2023-10-12T12:07

2023-10-12T12:11

экономика

турция

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта, сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар. "В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, а затем в ближайший период совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - приводит слова министра газета Takvim. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

https://ria.ru/20231011/postavki-1901960767.html

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экономика, турция, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, в мире, природный газ