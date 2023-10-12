https://ria.ru/20231012/migratsiya-1902273142.html

СМИ: в Польше задержали двух украинцев за организацию нелегальной миграции

СМИ: в Польше задержали двух украинцев за организацию нелегальной миграции - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в Польше задержали двух украинцев за организацию нелегальной миграции

Двое граждан Украины задержаны в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:11

2023-10-12T15:11

2023-10-12T15:11

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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщает радиостанция RMF FM. "Пограничники из Сейн (Подляского воеводства) задержали двух украинских "курьеров", которые незаконно перевозили из Латвии в Германию 20 иностранцев", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, украинцы перевозили нелегальных мигрантов на двух автомобилях с регистрационными номерами Латвии. Они были остановлены для проверки. В одной из машин находились пять граждан Йемена, два иракца, два египтянина и сомалиец. Во второй - восемь граждан Индии и два пакистанца. "Нелегалы будут переданы в Литву в рамках реадмиссии. Украинцам же предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения границы. Им грозит до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. С начала года сотрудники Подляского отделения Пограничной стражи Польши на польско-литовской границе задержали 59 "курьеров", переправляющих нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

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