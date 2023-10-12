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МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества россиян - РИА Новости, 12.10.2023
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14:59 12.10.2023 (обновлено: 16:27 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/mid-1902269805.html
МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества россиян
МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества россиян - РИА Новости, 12.10.2023
МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества россиян
Москва примет ответные меры, если власти Финляндии введут механизм облегченного изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, говорится в комментарии... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:59
2023-10-12T16:27
финляндия
россия
санкции
общество
в мире
жилье
мария захарова
хельсинки
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если власти Финляндии введут механизм облегченного изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Планируемое решение является очередным подтверждением русофобской сущности политики нынешних властей Финляндии, пренебрегающих нормами права. Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности", — заявила Захарова.Россия воспринимает это заявление главы Минюста как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан, подчеркнула представитель МИД.Дипломат констатировала, что дело идет к "полному абсурду".&quot;Финны изобретают все новые и новые санкции, а затем удивляются, что россияне не могут перевести деньги в Финляндию или приехать в страну для обеспечения должного содержания своей недвижимости&quot;, — указала она.В начале июля Финляндия вновь усилила ограничения на въезд российских владельцев недвижимости. Затруднено проведение банковских платежей из России, что делает невозможным оплату налогов и погашение счетов. Из-за отсутствия почтового сообщения российские владельцы собственности не получают уведомлений о задолженностях.На этом фоне количество сделок по покупке россиянами недвижимости в Финляндии упало до минимального уровня за 20 лет. В 2003 году было куплено 67 объектов, а в нынешнем — 64. При этом в 2022-м было закрыто 298 сделок.
https://ria.ru/20231012/neokolonializm-1902252424.html
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финляндия, россия, санкции, общество, в мире, жилье, мария захарова, хельсинки
Финляндия, Россия, Санкции, Общество, В мире, Жилье, Мария Захарова, Хельсинки
МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества россиян

МИД РФ не оставит без ответа действия Финляндии по изъятию российского имущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если власти Финляндии введут механизм облегченного изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Планируемое решение является очередным подтверждением русофобской сущности политики нынешних властей Финляндии, пренебрегающих нормами права. Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности", — заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям
14:14

Финские СМИ 9 октября со ссылкой на министра юстиции страны Леену Мери сообщили, что правительство хочет до 2027 года, когда заканчиваются его полномочия, облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

Россия воспринимает это заявление главы Минюста как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан, подчеркнула представитель МИД.
Дипломат констатировала, что дело идет к "полному абсурду".
«

"Финны изобретают все новые и новые санкции, а затем удивляются, что россияне не могут перевести деньги в Финляндию или приехать в страну для обеспечения должного содержания своей недвижимости", — указала она.

В начале июля Финляндия вновь усилила ограничения на въезд российских владельцев недвижимости. Затруднено проведение банковских платежей из России, что делает невозможным оплату налогов и погашение счетов. Из-за отсутствия почтового сообщения российские владельцы собственности не получают уведомлений о задолженностях.
На этом фоне количество сделок по покупке россиянами недвижимости в Финляндии упало до минимального уровня за 20 лет. В 2003 году было куплено 67 объектов, а в нынешнем — 64. При этом в 2022-м было закрыто 298 сделок.
Пранкеры Вован и Лексус на сессии Fake news в эпоху глобализации на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Стало известно, о чем российские пранкеры говорили с главой МИД Финляндии
12:22
 
ФинляндияРоссияСанкцииОбществоВ миреЖильеМария ЗахароваХельсинки
 
 
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