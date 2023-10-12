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Власти США насчитали Microsoft 28,9 миллиарда долларов долга - РИА Новости, 12.10.2023
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01:21 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/microsoft-1902150512.html
Власти США насчитали Microsoft 28,9 миллиарда долларов долга
Власти США насчитали Microsoft 28,9 миллиарда долларов долга - РИА Новости, 12.10.2023
Власти США насчитали Microsoft 28,9 миллиарда долларов долга
Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:21
2023-10-12T01:21
сша
microsoft corporation
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями. "Налоговое управление (IRS) заявляет, что Microsoft должен дополнительно 28,9 миллиардов долларов налогов за 2004-2013 годы плюс пени и проценты", - говорится в сведениях, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Microsoft выразил несогласие с расчетами IRS и пообещал подать апелляцию. "С 2004 года мы заплатили США свыше 67 миллиардов долларов налогов", - добавили в компании.
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сша
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сша, microsoft corporation
США, Microsoft Corporation
Власти США насчитали Microsoft 28,9 миллиарда долларов долга

Власти США считают, что Microsoft не заплатил 28,9 миллиарда долларов налогов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями.
"Налоговое управление (IRS) заявляет, что Microsoft должен дополнительно 28,9 миллиардов долларов налогов за 2004-2013 годы плюс пени и проценты", - говорится в сведениях, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Microsoft выразил несогласие с расчетами IRS и пообещал подать апелляцию. "С 2004 года мы заплатили США свыше 67 миллиардов долларов налогов", - добавили в компании.
 
СШАMicrosoft Corporation
 
 
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