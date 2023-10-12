https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html

Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии

Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023

Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии

Двое мужчин приговорены от 1,5 до 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумск,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:59

2023-10-12T17:59

2023-10-12T17:59

происшествия

нефтекумск

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 12 окт – РИА Новости. Двое мужчин приговорены от 1,5 до 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумск, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. По данным ведомства, утром 5 мая текущего года мужчины осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы" на аллее Славы нефтекумского парка. Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию. "Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде 1,5 и 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – заключило ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html

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происшествия, нефтекумск, россия, ставропольский край