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Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023
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17:59 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии - РИА Новости, 12.10.2023
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии
Двое мужчин приговорены от 1,5 до 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумск,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:59
2023-10-12T17:59
происшествия
нефтекумск
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 12 окт – РИА Новости. Двое мужчин приговорены от 1,5 до 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумск, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. По данным ведомства, утром 5 мая текущего года мужчины осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы" на аллее Славы нефтекумского парка. Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию. "Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде 1,5 и 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – заключило ведомство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html
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происшествия, нефтекумск, россия, ставропольский край
Происшествия, Нефтекумск, Россия, Ставропольский край
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии

Два вандала, осквернившие мемориал на Ставрополье, получили до двух лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 12 окт – РИА Новости. Двое мужчин приговорены от 1,5 до 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумск, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, утром 5 мая текущего года мужчины осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы" на аллее Славы нефтекумского парка. Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию.
"Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде 1,5 и 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – заключило ведомство в Telegram-канале.
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Вчера, 17:25
 
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