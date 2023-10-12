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В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 12.10.2023 (обновлено: 17:42 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал - РИА Новости, 12.10.2023
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал
Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:25
2023-10-12T17:42
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
volkswagen group
volkswagen touareg
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Неподалёку от разрушенного дома люди разместили мраморную плиту и приносят туда цветы с траурными лентами и детские игрушки - в память о погибшем ребёнке и ее дедушке и бабушке. Дом, на который упали обломки украинского беспилотника, сильно пострадал — крыша лежит рядом, все стены разрушены до фундамента. На месте одноэтажного дома с мансардой сейчас груда строительного кирпичей, бетона и досок. Рабочие уже убирают строительный мусор. Рядом с обломками стоит навес, под ним сгоревший серый Mitsubishi Outlander и чёрный Volkswagen, в котором выбиты стёкла.
https://ria.ru/20231012/zhurnalist-1902291830.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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Новости
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РИА Новости
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Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
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белгород, вячеслав гладков, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, volkswagen group, volkswagen touareg, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Происшествия
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал

В Белгороде на месте гибели трех жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь.
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью
15:57
Неподалёку от разрушенного дома люди разместили мраморную плиту и приносят туда цветы с траурными лентами и детские игрушки - в память о погибшем ребёнке и ее дедушке и бабушке.
Дом, на который упали обломки украинского беспилотника, сильно пострадал — крыша лежит рядом, все стены разрушены до фундамента. На месте одноэтажного дома с мансардой сейчас груда строительного кирпичей, бетона и досок. Рабочие уже убирают строительный мусор. Рядом с обломками стоит навес, под ним сгоревший серый Mitsubishi Outlander и чёрный Volkswagen, в котором выбиты стёкла.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковДмитрий КиселевВооруженные силы УкраиныVolkswagen GroupVolkswagen TouaregПроисшествия
 
 
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