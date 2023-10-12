https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал - РИА Новости, 12.10.2023
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал
Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:25
2023-10-12T17:25
2023-10-12T17:42
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
volkswagen group
volkswagen touareg
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902329418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6550c8333bbca635afef051b38df99e.jpg
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Неподалёку от разрушенного дома люди разместили мраморную плиту и приносят туда цветы с траурными лентами и детские игрушки - в память о погибшем ребёнке и ее дедушке и бабушке. Дом, на который упали обломки украинского беспилотника, сильно пострадал — крыша лежит рядом, все стены разрушены до фундамента. На месте одноэтажного дома с мансардой сейчас груда строительного кирпичей, бетона и досок. Рабочие уже убирают строительный мусор. Рядом с обломками стоит навес, под ним сгоревший серый Mitsubishi Outlander и чёрный Volkswagen, в котором выбиты стёкла.
https://ria.ru/20231012/zhurnalist-1902291830.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902329418_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24c4e1bbcde3e0ac5e69f4290a6d2d43.jpg
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
2023-10-12T17:25
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, volkswagen group, volkswagen touareg, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Происшествия
В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал
В Белгороде на месте гибели трех жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал