https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html

В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал

В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал - РИА Новости, 12.10.2023

В Белгороде на месте гибели жителей из-за БПЛА создали стихийный мемориал

Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:25

2023-10-12T17:25

2023-10-12T17:42

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

volkswagen group

volkswagen touareg

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Белгородцы создали стихийный мемориал на месте гибели маленькой девочки и ее бабушки и дедушки после падения обломков украинского БПЛА, принесли туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Неподалёку от разрушенного дома люди разместили мраморную плиту и приносят туда цветы с траурными лентами и детские игрушки - в память о погибшем ребёнке и ее дедушке и бабушке. Дом, на который упали обломки украинского беспилотника, сильно пострадал — крыша лежит рядом, все стены разрушены до фундамента. На месте одноэтажного дома с мансардой сейчас груда строительного кирпичей, бетона и досок. Рабочие уже убирают строительный мусор. Рядом с обломками стоит навес, под ним сгоревший серый Mitsubishi Outlander и чёрный Volkswagen, в котором выбиты стёкла.

https://ria.ru/20231012/zhurnalist-1902291830.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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Стихийный мемориал на месте удара ВСУ Стихийный мемориал на месте удара ВСУ 2023-10-12T17:25 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, вячеслав гладков, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, volkswagen group, volkswagen touareg, происшествия