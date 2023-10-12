https://ria.ru/20231012/medvedev-1902322088.html
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников - РИА Новости, 12.10.2023
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников
С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:15
2023-10-12T17:15
2023-10-12T18:08
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вооруженные силы рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту."По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", — сказал он.По словам Медведева, это и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. Зампред Совбеза отметил, что темпы по набору по контракту неплохие, и выразил надежду, что их удастся сохранить и в дальнейшем.
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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников
Медведев: с 1 января в ВС России поступили по контракту более 357 тысяч человек
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту.
"По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", — сказал он.
По словам Медведева, это и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец.
Зампред Совбеза отметил, что темпы по набору по контракту неплохие, и выразил надежду, что их удастся сохранить и в дальнейшем.
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