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Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 12.10.2023 (обновлено: 18:08 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/medvedev-1902322088.html
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников - РИА Новости, 12.10.2023
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников
С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:15
2023-10-12T18:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту."По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", — сказал он.По словам Медведева, это и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. Зампред Совбеза отметил, что темпы по набору по контракту неплохие, и выразил надежду, что их удастся сохранить и в дальнейшем.
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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников

Медведев: с 1 января в ВС России поступили по контракту более 357 тысяч человек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту.
"По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", — сказал он.
По словам Медведева, это и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец.
Зампред Совбеза отметил, что темпы по набору по контракту неплохие, и выразил надежду, что их удастся сохранить и в дальнейшем.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДмитрий МедведевБезопасностьРоссия
 
 
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