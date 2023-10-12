https://ria.ru/20231012/medvedev-1902322088.html

Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников

Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников - РИА Новости, 12.10.2023

Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников

С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:15

2023-10-12T17:15

2023-10-12T18:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С начала года на службу в армию были приняты 357 тысяч человек, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту."По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек", — сказал он.По словам Медведева, это и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. Зампред Совбеза отметил, что темпы по набору по контракту неплохие, и выразил надежду, что их удастся сохранить и в дальнейшем.

https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html

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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, безопасность, россия