https://ria.ru/20231012/marshrut-1902167437.html

Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма

Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма - РИА Новости, 12.10.2023

Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма

ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:40

2023-10-12T07:40

2023-10-12T18:09

наталья никонорова

росгранстрой

гибдд мвд рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей, рассказала РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова. "Мы очень хорошо справились с этой задачей. В тот же день, когда случилось разрушение моста, было открыто сухопутное сообщение. Наши справились вообще отлично, хотя и была небольшая заминка в течение первых полутора суток. Мы также упростили максимально проезд и распределили потоки таким образом, чтобы никто сильно долго в очереди не стоял. Конечно, это было не одноминутно, но тем не менее максимально быстро, насколько это возможно", — сказала Никонорова.Она добавила, что 17 июля, когда Крымский мост получил повреждения в результате теракта, движение транспорта было перенаправлено по сухопутному коридору в новых регионах и "нагрузка составила порядка 13,5 тысячи автомобилей". Никонорова также рассказала, что Минтрансом России, Росгранстроем совместно с Минтрансом и ГИБДД ДНР были разработаны альтернативные маршруты для распределения транспортных потоков: машины могут перенаправляться на пункты пропуска "Шрамко — Ульяновское", "Авило-Успенка" и "Мариновка" ("Куйбышево"). Пункт пропуска "Весело-Вознесенка", по словам сенатора, ежедневно может пропустить около "восьми тысяч транспортных средств в направлении Крыма и обратно". "У нас даже открылся сейчас сайт, который жители могут сами наполнить информацией о достопримечательностях Донецкой Народной Республики. Каждый может рассказать про свой город, район, село и так далее. Проект называется "Карта гордости". Это республика готовится к выставке "Россия", которая пройдет в ноябре", — заключила Никонорова. ВСУ 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, а для проезда выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья никонорова, росгранстрой, гибдд мвд рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия