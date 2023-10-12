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Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма - РИА Новости, 12.10.2023
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07:40 12.10.2023 (обновлено: 18:09 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/marshrut-1902167437.html
Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма
Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма - РИА Новости, 12.10.2023
Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма
ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:40
2023-10-12T18:09
наталья никонорова
росгранстрой
гибдд мвд рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей, рассказала РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова. &quot;Мы очень хорошо справились с этой задачей. В тот же день, когда случилось разрушение моста, было открыто сухопутное сообщение. Наши справились вообще отлично, хотя и была небольшая заминка в течение первых полутора суток. Мы также упростили максимально проезд и распределили потоки таким образом, чтобы никто сильно долго в очереди не стоял. Конечно, это было не одноминутно, но тем не менее максимально быстро, насколько это возможно&quot;, — сказала Никонорова.Она добавила, что 17 июля, когда Крымский мост получил повреждения в результате теракта, движение транспорта было перенаправлено по сухопутному коридору в новых регионах и "нагрузка составила порядка 13,5 тысячи автомобилей". Никонорова также рассказала, что Минтрансом России, Росгранстроем совместно с Минтрансом и ГИБДД ДНР были разработаны альтернативные маршруты для распределения транспортных потоков: машины могут перенаправляться на пункты пропуска "Шрамко — Ульяновское", "Авило-Успенка" и "Мариновка" ("Куйбышево"). Пункт пропуска "Весело-Вознесенка", по словам сенатора, ежедневно может пропустить около "восьми тысяч транспортных средств в направлении Крыма и обратно". "У нас даже открылся сейчас сайт, который жители могут сами наполнить информацией о достопримечательностях Донецкой Народной Республики. Каждый может рассказать про свой город, район, село и так далее. Проект называется "Карта гордости". Это республика готовится к выставке "Россия", которая пройдет в ноябре", — заключила Никонорова. ВСУ 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, а для проезда выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html
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наталья никонорова, росгранстрой, гибдд мвд рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Наталья Никонорова, Росгранстрой, ГИБДД МВД РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма

Сенатор Никонорова: ДНР справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей, рассказала РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова.
«

"Мы очень хорошо справились с этой задачей. В тот же день, когда случилось разрушение моста, было открыто сухопутное сообщение. Наши справились вообще отлично, хотя и была небольшая заминка в течение первых полутора суток. Мы также упростили максимально проезд и распределили потоки таким образом, чтобы никто сильно долго в очереди не стоял. Конечно, это было не одноминутно, но тем не менее максимально быстро, насколько это возможно", — сказала Никонорова.

Она добавила, что 17 июля, когда Крымский мост получил повреждения в результате теракта, движение транспорта было перенаправлено по сухопутному коридору в новых регионах и "нагрузка составила порядка 13,5 тысячи автомобилей".
Никонорова также рассказала, что Минтрансом России, Росгранстроем совместно с Минтрансом и ГИБДД ДНР были разработаны альтернативные маршруты для распределения транспортных потоков: машины могут перенаправляться на пункты пропуска "Шрамко — Ульяновское", "Авило-Успенка" и "Мариновка" ("Куйбышево"). Пункт пропуска "Весело-Вознесенка", по словам сенатора, ежедневно может пропустить около "восьми тысяч транспортных средств в направлении Крыма и обратно".
"У нас даже открылся сейчас сайт, который жители могут сами наполнить информацией о достопримечательностях Донецкой Народной Республики. Каждый может рассказать про свой город, район, село и так далее. Проект называется "Карта гордости". Это республика готовится к выставке "Россия", которая пройдет в ноябре", — заключила Никонорова.
ВСУ 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, а для проезда выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
17 июля, 10:32
 
Наталья НиконороваРосгранстройГИБДД МВД РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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