Сенатор оценила организацию сухопутного маршрута до Крыма
Сенатор Никонорова: ДНР справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма
Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ДНР хорошо справилась с организацией сухопутного маршрута до Крыма в объезд Крымского моста, в пиковый период нагрузка составила около 13,5 тысячи автомобилей, рассказала РИА Новости сенатор от региона Наталья Никонорова.
«
"Мы очень хорошо справились с этой задачей. В тот же день, когда случилось разрушение моста, было открыто сухопутное сообщение. Наши справились вообще отлично, хотя и была небольшая заминка в течение первых полутора суток. Мы также упростили максимально проезд и распределили потоки таким образом, чтобы никто сильно долго в очереди не стоял. Конечно, это было не одноминутно, но тем не менее максимально быстро, насколько это возможно", — сказала Никонорова.
Она добавила, что 17 июля, когда Крымский мост получил повреждения в результате теракта, движение транспорта было перенаправлено по сухопутному коридору в новых регионах и "нагрузка составила порядка 13,5 тысячи автомобилей".
Никонорова также рассказала, что Минтрансом России, Росгранстроем совместно с Минтрансом и ГИБДД ДНР были разработаны альтернативные маршруты для распределения транспортных потоков: машины могут перенаправляться на пункты пропуска "Шрамко — Ульяновское", "Авило-Успенка" и "Мариновка" ("Куйбышево"). Пункт пропуска "Весело-Вознесенка", по словам сенатора, ежедневно может пропустить около "восьми тысяч транспортных средств в направлении Крыма и обратно".
"У нас даже открылся сейчас сайт, который жители могут сами наполнить информацией о достопримечательностях Донецкой Народной Республики. Каждый может рассказать про свой город, район, село и так далее. Проект называется "Карта гордости". Это республика готовится к выставке "Россия", которая пройдет в ноябре", — заключила Никонорова.
ВСУ 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, а для проезда выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.