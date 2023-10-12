Рейтинг@Mail.ru
ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.10.2023 (обновлено: 08:01 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/lobbi-1902112234.html
ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее
ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее - РИА Новости, 12.10.2023
ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее
Уважаемый философ — это тот, кто кратко и точно высказывает такое, что и без него многие уже давно понимают или ощущают. Уважение в данном случае заслужил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:01
аналитика
германия
технологии
сша
дуайт эйзенхауэр
джон кеннеди (политик)
джо байден
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902109240_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c4fc7f9b445989d4e1a88f9aafe91d.jpg
Уважаемый философ — это тот, кто кратко и точно высказывает такое, что и без него многие уже давно понимают или ощущают. Уважение в данном случае заслужил американский публицист и блогер, сказавший: "климатическо-индустриальный комплекс" — не такая же, а куда большая угроза человечеству, чем военно-промышленный, о котором предупреждал еще президент Дуайт Эйзенхауэр.Это хорошая мысль в том числе и потому, что четко показывает, какие пружины движут мировой политикой и идеологией. И еще оттого, что наш блогер объясняет, что, в сущности, тут немного отличий от механики работы того ВПК, о котором говорил президент. Если не считать масштаба — новая угроза побольше прежней.Выступление Эйзенхауэра от 17 января 1961 года, когда он передавал пост Джону Кеннеди и заодно предупреждал свой народ об опасности, интересно тем, что он первый кратко и ясно обозначил механику "вечного двигателя" своего ВПК: тот производит вооружения, требуя на это деньги у властей (то есть народа), но сам же производит и угрозы, провоцирует войны, чтобы это колесо расходов не останавливалось. И так — пока оно не подминает под себя всю политику, власть да и страну в целом. А вдобавок, как показала практика, и немалую часть мира. То есть речь о международной структуре, держащей под контролем все государства, относящиеся к Западу.Ничего уникального в той механике нет, ее используют многие. Классикой из учебников политологии прошлого века стали описания такой же работы нефтегазового лобби, влиявшего на войну и политику в глобальном масштабе, и еще финансового. В конце века мир стал резко меняться, потому что на первый план вышли новые группы деловых интересов — альянс медицинского и информационного лобби, действующий по тому же принципу: сами производят угрозы, сами требуют соответствующих действий от правительств и раздуваются от денег до предела или без такового.И вот теперь публицист по имени Крис Тайго, пишущий колонки чуть не во все издания правого, республиканского фланга, объясняет нам, что климатическо-индустриальный комплекс — это ровно то же самое и так же угрожает всему миру.Но есть разница. На фоне размаха новых лобби старый добрый западный ВПК кажется почти крошкой. Тайго говорит: в методах вроде бы разница невелика. В первом случае у нас наблюдается парад военных и экспертов, бьющих в барабан советской (или любой другой) угрозы, требуя все новых расходов на вооружения. Во втором вместо военных — жулики и их верные и неграмотные рекруты, пугающие нас "переменами климата", а за ними стоит сколько угодно предприятий, получающих выгоду от изобретенных ими новых технологий. Роль властей та же — пугать народ и швырять деньги в новые широко открытые рты.Но разница в том, говорит он, что старые лобби не доходили до такого, чтобы залезать буквально в каждый дом — причем желательно по всему миру, предписывая, какие продукты покупать, как обогреваться, как жить, что говорить и писать, уничтожая человеческие свободы и заодно окружающую среду. Ради климата — что угодно.Что ж, все правильно. Достаточно посмотреть на то, какие распоряжения и программы выпускает команда Джо Байдена, не говоря о зеленых в Германии, чтобы понять: новые лобби пострашнее старых.Тут есть одна проблема. Публицист Крис Тайго — не президент США, его слово звучит не так громко. Кстати, да и Эйзенхауэр не то чтобы серьезно повлиял на ситуацию — тот самый ВПК и сегодня неплохо себя чувствует. Чтобы победить зеленую заразу, потребуются усилия мощные и международные.А с этим есть проблемы. Запад, то есть тот самый климатическо-индустриальный комплекс, пока что сравнительно успешно пугает весь мир своим зеленым бредом. Таковой становится первым пунктом повестки на каких угодно международных встречах — в ООН, вот скоро в АТЭС (а что вы хотите, американское председательство), в G7. Да и вообще везде. Работают грамотно: смешивают со своей идеей тотальной деиндустриализации человечества и снижения его уровня жизни любые другие, часто разумные инициативы на экологические темы. И попробуй от всего этого откажись. Другое лобби — информационное, "большая цифра" — взбунтует против вас немалую часть собственного населения, искренне верящего во все зеленое и неизбежное.Любой мировой политик, дерзнувший сказать все как есть — "хватит нас пугать вашими фальшивками и давить повсюду людей", — рискует существенно. И опять же об Эйзенхауэре: не зря ведь он произнес ту речь лишь в последний день своего президентства.Однако мировая практика показывает: всегда находятся люди, умеющие громко и ярко сказать в нужное время и в нужном месте то, что и так уже многие думают. И тогда запускаются процессы по обузданию зарвавшихся, которые думали, что им никто не сможет сопротивляться.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html
https://ria.ru/20230929/frantsiya-1899375998.html
https://ria.ru/20231005/molodezh-1900525611.html
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902109240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c66ff2722a4fd6c7c4217de28c55846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, германия, технологии, сша, дуайт эйзенхауэр, джон кеннеди (политик), джо байден, оон, g7
Аналитика, Германия, Технологии, США, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден, ООН, G7

ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее

© AP Photo / Ted S. WarrenЛюди проходят мимо скульптуры в виде земного шара на фоне фабрики
Люди проходят мимо скульптуры в виде земного шара на фоне фабрики - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Уважаемый философ — это тот, кто кратко и точно высказывает такое, что и без него многие уже давно понимают или ощущают. Уважение в данном случае заслужил американский публицист и блогер, сказавший: "климатическо-индустриальный комплекс" — не такая же, а куда большая угроза человечеству, чем военно-промышленный, о котором предупреждал еще президент Дуайт Эйзенхауэр.
Это хорошая мысль в том числе и потому, что четко показывает, какие пружины движут мировой политикой и идеологией. И еще оттого, что наш блогер объясняет, что, в сущности, тут немного отличий от механики работы того ВПК, о котором говорил президент. Если не считать масштаба — новая угроза побольше прежней.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин
31 августа, 15:00
Выступление Эйзенхауэра от 17 января 1961 года, когда он передавал пост Джону Кеннеди и заодно предупреждал свой народ об опасности, интересно тем, что он первый кратко и ясно обозначил механику "вечного двигателя" своего ВПК: тот производит вооружения, требуя на это деньги у властей (то есть народа), но сам же производит и угрозы, провоцирует войны, чтобы это колесо расходов не останавливалось. И так — пока оно не подминает под себя всю политику, власть да и страну в целом. А вдобавок, как показала практика, и немалую часть мира. То есть речь о международной структуре, держащей под контролем все государства, относящиеся к Западу.
Ничего уникального в той механике нет, ее используют многие. Классикой из учебников политологии прошлого века стали описания такой же работы нефтегазового лобби, влиявшего на войну и политику в глобальном масштабе, и еще финансового. В конце века мир стал резко меняться, потому что на первый план вышли новые группы деловых интересов — альянс медицинского и информационного лобби, действующий по тому же принципу: сами производят угрозы, сами требуют соответствующих действий от правительств и раздуваются от денег до предела или без такового.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений
29 сентября, 11:26
И вот теперь публицист по имени Крис Тайго, пишущий колонки чуть не во все издания правого, республиканского фланга, объясняет нам, что климатическо-индустриальный комплекс — это ровно то же самое и так же угрожает всему миру.
Но есть разница. На фоне размаха новых лобби старый добрый западный ВПК кажется почти крошкой. Тайго говорит: в методах вроде бы разница невелика. В первом случае у нас наблюдается парад военных и экспертов, бьющих в барабан советской (или любой другой) угрозы, требуя все новых расходов на вооружения. Во втором вместо военных — жулики и их верные и неграмотные рекруты, пугающие нас "переменами климата", а за ними стоит сколько угодно предприятий, получающих выгоду от изобретенных ими новых технологий. Роль властей та же — пугать народ и швырять деньги в новые широко открытые рты.
Но разница в том, говорит он, что старые лобби не доходили до такого, чтобы залезать буквально в каждый дом — причем желательно по всему миру, предписывая, какие продукты покупать, как обогреваться, как жить, что говорить и писать, уничтожая человеческие свободы и заодно окружающую среду. Ради климата — что угодно.
Люди на набережной в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Посадите нас под арест пожизненно": молодежь готова отказаться летать
5 октября, 08:00
Что ж, все правильно. Достаточно посмотреть на то, какие распоряжения и программы выпускает команда Джо Байдена, не говоря о зеленых в Германии, чтобы понять: новые лобби пострашнее старых.
Тут есть одна проблема. Публицист Крис Тайго — не президент США, его слово звучит не так громко. Кстати, да и Эйзенхауэр не то чтобы серьезно повлиял на ситуацию — тот самый ВПК и сегодня неплохо себя чувствует. Чтобы победить зеленую заразу, потребуются усилия мощные и международные.
А с этим есть проблемы. Запад, то есть тот самый климатическо-индустриальный комплекс, пока что сравнительно успешно пугает весь мир своим зеленым бредом. Таковой становится первым пунктом повестки на каких угодно международных встречах — в ООН, вот скоро в АТЭС (а что вы хотите, американское председательство), в G7. Да и вообще везде. Работают грамотно: смешивают со своей идеей тотальной деиндустриализации человечества и снижения его уровня жизни любые другие, часто разумные инициативы на экологические темы. И попробуй от всего этого откажись. Другое лобби — информационное, "большая цифра" — взбунтует против вас немалую часть собственного населения, искренне верящего во все зеленое и неизбежное.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Америке отказываются верить в конец однополярного мира
27 апреля, 08:00
Любой мировой политик, дерзнувший сказать все как есть — "хватит нас пугать вашими фальшивками и давить повсюду людей", — рискует существенно. И опять же об Эйзенхауэре: не зря ведь он произнес ту речь лишь в последний день своего президентства.
Однако мировая практика показывает: всегда находятся люди, умеющие громко и ярко сказать в нужное время и в нужном месте то, что и так уже многие думают. И тогда запускаются процессы по обузданию зарвавшихся, которые думали, что им никто не сможет сопротивляться.
 
АналитикаГерманияТехнологииСШАДуайт ЭйзенхауэрДжон Кеннеди (политик)Джо БайденООНG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала