https://ria.ru/20231012/lobbi-1902112234.html

ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее

ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее - РИА Новости, 12.10.2023

ВПК Запада отдыхает: климатическое лобби страшнее

Уважаемый философ — это тот, кто кратко и точно высказывает такое, что и без него многие уже давно понимают или ощущают. Уважение в данном случае заслужил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:01

аналитика

германия

технологии

сша

дуайт эйзенхауэр

джон кеннеди (политик)

джо байден

оон

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Уважаемый философ — это тот, кто кратко и точно высказывает такое, что и без него многие уже давно понимают или ощущают. Уважение в данном случае заслужил американский публицист и блогер, сказавший: "климатическо-индустриальный комплекс" — не такая же, а куда большая угроза человечеству, чем военно-промышленный, о котором предупреждал еще президент Дуайт Эйзенхауэр.Это хорошая мысль в том числе и потому, что четко показывает, какие пружины движут мировой политикой и идеологией. И еще оттого, что наш блогер объясняет, что, в сущности, тут немного отличий от механики работы того ВПК, о котором говорил президент. Если не считать масштаба — новая угроза побольше прежней.Выступление Эйзенхауэра от 17 января 1961 года, когда он передавал пост Джону Кеннеди и заодно предупреждал свой народ об опасности, интересно тем, что он первый кратко и ясно обозначил механику "вечного двигателя" своего ВПК: тот производит вооружения, требуя на это деньги у властей (то есть народа), но сам же производит и угрозы, провоцирует войны, чтобы это колесо расходов не останавливалось. И так — пока оно не подминает под себя всю политику, власть да и страну в целом. А вдобавок, как показала практика, и немалую часть мира. То есть речь о международной структуре, держащей под контролем все государства, относящиеся к Западу.Ничего уникального в той механике нет, ее используют многие. Классикой из учебников политологии прошлого века стали описания такой же работы нефтегазового лобби, влиявшего на войну и политику в глобальном масштабе, и еще финансового. В конце века мир стал резко меняться, потому что на первый план вышли новые группы деловых интересов — альянс медицинского и информационного лобби, действующий по тому же принципу: сами производят угрозы, сами требуют соответствующих действий от правительств и раздуваются от денег до предела или без такового.И вот теперь публицист по имени Крис Тайго, пишущий колонки чуть не во все издания правого, республиканского фланга, объясняет нам, что климатическо-индустриальный комплекс — это ровно то же самое и так же угрожает всему миру.Но есть разница. На фоне размаха новых лобби старый добрый западный ВПК кажется почти крошкой. Тайго говорит: в методах вроде бы разница невелика. В первом случае у нас наблюдается парад военных и экспертов, бьющих в барабан советской (или любой другой) угрозы, требуя все новых расходов на вооружения. Во втором вместо военных — жулики и их верные и неграмотные рекруты, пугающие нас "переменами климата", а за ними стоит сколько угодно предприятий, получающих выгоду от изобретенных ими новых технологий. Роль властей та же — пугать народ и швырять деньги в новые широко открытые рты.Но разница в том, говорит он, что старые лобби не доходили до такого, чтобы залезать буквально в каждый дом — причем желательно по всему миру, предписывая, какие продукты покупать, как обогреваться, как жить, что говорить и писать, уничтожая человеческие свободы и заодно окружающую среду. Ради климата — что угодно.Что ж, все правильно. Достаточно посмотреть на то, какие распоряжения и программы выпускает команда Джо Байдена, не говоря о зеленых в Германии, чтобы понять: новые лобби пострашнее старых.Тут есть одна проблема. Публицист Крис Тайго — не президент США, его слово звучит не так громко. Кстати, да и Эйзенхауэр не то чтобы серьезно повлиял на ситуацию — тот самый ВПК и сегодня неплохо себя чувствует. Чтобы победить зеленую заразу, потребуются усилия мощные и международные.А с этим есть проблемы. Запад, то есть тот самый климатическо-индустриальный комплекс, пока что сравнительно успешно пугает весь мир своим зеленым бредом. Таковой становится первым пунктом повестки на каких угодно международных встречах — в ООН, вот скоро в АТЭС (а что вы хотите, американское председательство), в G7. Да и вообще везде. Работают грамотно: смешивают со своей идеей тотальной деиндустриализации человечества и снижения его уровня жизни любые другие, часто разумные инициативы на экологические темы. И попробуй от всего этого откажись. Другое лобби — информационное, "большая цифра" — взбунтует против вас немалую часть собственного населения, искренне верящего во все зеленое и неизбежное.Любой мировой политик, дерзнувший сказать все как есть — "хватит нас пугать вашими фальшивками и давить повсюду людей", — рискует существенно. И опять же об Эйзенхауэре: не зря ведь он произнес ту речь лишь в последний день своего президентства.Однако мировая практика показывает: всегда находятся люди, умеющие громко и ярко сказать в нужное время и в нужном месте то, что и так уже многие думают. И тогда запускаются процессы по обузданию зарвавшихся, которые думали, что им никто не сможет сопротивляться.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html

https://ria.ru/20230929/frantsiya-1899375998.html

https://ria.ru/20231005/molodezh-1900525611.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

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аналитика, германия, технологии, сша, дуайт эйзенхауэр, джон кеннеди (политик), джо байден, оон, g7