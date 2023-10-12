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Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта

Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта - РИА Новости, 12.10.2023

Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта

РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:15

2023-10-12T09:15

2023-10-12T09:21

палестина

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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сергей лавров

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902175447.html

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палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сергей лавров, оон