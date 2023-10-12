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Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта - РИА Новости, 12.10.2023
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09:15 12.10.2023 (обновлено: 09:21 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/lavrov-1902178180.html
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта
РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:15
2023-10-12T09:21
палестина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сергей лавров
оон
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", - сказал Лавров журналистам.
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палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сергей лавров, оон
Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта

Лавров: РФ надеется на принятие идеи создания Палестины по завершению конфликта

© POOL | Перейти в медиабанкГлава МИД Лавров
Глава МИД Лавров
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Глава МИД Лавров. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", - сказал Лавров журналистам.
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ПалестинаРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСергей ЛавровООН
 
 
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