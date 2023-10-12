https://ria.ru/20231012/lavrov-1902178180.html
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта
РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:15
2023-10-12T09:15
2023-10-12T09:21
палестина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_0e6808fc7e078c6be812738796bbb2a7.jpg
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. РФ надеется, что после завершения нынешней горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902175447.html
палестина
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_813deba510149fa13390e92bfb15fbcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сергей лавров, оон
Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН
Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта
Лавров: РФ надеется на принятие идеи создания Палестины по завершению конфликта